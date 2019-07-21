Bakan heyecanlandırdı: GZP büyütülecek mi?

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği'nin temsilcilerini makamında kabul eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tanıtım Ajansı ile ilgili açıklamalarda bulundu, ajansta toplanacak paranın önemine dikkat çekti. Paraların doğru kullanılarak doğru tanıtım yapılacağını belirten Ersoy, ödenecek payların yüksek olduğuna ilişkin eleştirilerle ilgili de değerlendirme yaptı. Görüşme sırasında Antalya ve Gazipaşa havalimanlarının 2023’te yetersiz kalacağını söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, bu nedenle yeni projeler hazırlandığını ve hazırlanan projelerle ilgili en kısa sürede işe başlayacaklarını ifade etti. Bakan Ersoy’un bu açıklaması Alanya’da heyecanla karşılandı. Bu haber her fırsatta Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın yetersiz kaldığını ifade eden Alanyalı turizmciler tarafından sevinçle karşılandı.

‘BÜYÜME ZORUNLULUK’

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın 2019’da dahi dönem dönem talebe yanıt veremediğini belirterek büyütülmesi gerektiğini ifade etti. Orkan, “Kaldı ki bundan 5 yıl sonra gerek apron, gerekse de pistin yenilenmesi ve kapasitesinin arttırılması zorunluluk haline gelecektir. Bakanlığımız böyle bir yenileme yaparsa bu Alanya ve bölge turizmine katkı sağlayacağı gibi Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın da rekabet gücünün artmasını sağlayacaktır” dedi.

