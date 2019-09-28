Bakan Ersoy Türkiye'nin 2023 yılı turizm stratejisini açıkladı: Hedef 75 milyon turist

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül 'Dünya Turizm Günü'nde, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’ni açıkladı.

'65 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ'

Bakan Ersoy, 2023 stratejisinde hedeflenen turist sayısını ve gelirini açıkladı.Ersoy, "Türkiye, günümüz turistlerinin değişen beklentilerini karşılayabilecek olağanüstü çeşitlilikte seyahat fırsatları sunan bir dünya markası. 2023 Turizm Stratejisi'nde ortaya konan yeni stratejileri uygulamaya geçirerek ülkemizi, ağırladığı turist sayısı ve elde ettiği gelir miktarıyla küresel turizm pazarında bir üst lige çıkaracağız. 2023 yılında ülkemizi 75 milyondan fazla turistin ziyaret etmesini ve 65 milyar dolarlık turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Bunu, turist başına ortalama harcamayı artırıp ve ortalama geceleme sayısını 9,9'dan 10'a çıkararak, gecelik ortalama 86 dolarlık harcama seviyesine ulaşarak yapmayı planlıyoruz" dedi.Ersoy şöyle devam etti:"Dünya genelinde turizmde rakibimiz olan ülkelerde uzun yıllardır faaliyetini sürdüren turizm tanıtım ve gelişimi için tek elden çalışan ajans modeli ülkemiz için hayata geçirilmiştir. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile sektörün turizm tanıtımına aktif katılımı mümkün kılınmış, bütçe imkanlarının genişletilmesi ile de sürdürülebilir ve etkin tanıtımın önü açılmıştır. 2018 yılında 18 milyon dolar olan Bakanlık tanıtım bütçesini, 2019 yılında ortaya koyduğumuz politika değişikliği ile 72 milyon dolara çıkardık.

TURİZM VE TANITIM AJANSI KURULACAK

2020 yılında ise Bakanlığımız ve yeni kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte tanıtım bütçesini 180 milyon dolara taşımayı hedeflemekteyiz. Turizmde rakibimiz olan ülkelerin uzun yıllardır yaptıkları yatırımlarla ortaya koydukları çalışmalar için kullandıkları büyük tanıtım bütçelerine oranla var olan açığımızı her yıl yapacağımız artışlarla kapatmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2023 yılında 220 milyon dolarlık tanıtım bütçesine ulaşmak için çalışacağız. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile tanıtım yaptıkça turizm gelirlerimizi arttıracak, gelirlerimiz arttıkça da tanıtım bütçemizi büyüteceğiz"Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından Batı, Asya ve Uzakdoğu pazarlarında gösterimi için 3 ayrı versiyonu bulunan Türkiye tanıtım filminin gösterimi yapıldı.