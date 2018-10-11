Bakan Ersoy : Turkey yerine Turkısh kullanılacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türk Hava Yolları (THY) ile bakanlığın imzaladığı 'Direkt Turizm Hamlesi' imza töreninde yaptığı konuşmada tanıtımda klasikleşmiş yöntemlerden vazgeçeceklerini belirterek, ''Teknolojiyi, yeni iletişim araçlarını ön planda tuttuğumuz, yapay zekalarla hedef kitleleri belirleyip, nokta atışı yaptığımız yeni bir tanıtım politikasıyla ilgili hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Çok yakında bununla da ilgili detaylı tanıtım politikamızı da devreye alacağız. Ayrıca yıl sonuna kadar yeni bir tanıtım sloganıyla yeni bir tanıtım programıyla ve yeni bir ajansla tekrar tanıtım operasyonuna başlıyoruz. Burada da ciddi bir değişikliğe gitmek istiyoruz.

Bundan sonra Turkey yerine Turkish olsun diyoruz.. Turkish hotels, Turkish destinations... Turkish'in ön planda olduğu yeni bir tanıtım projesiyle Türkiye'yi tekrar turizm alanında atılımlar yaparak devreye almaya çalışıyoruz" dedi.

THY'yi tanıtımda merkeze koyacağız

THY'nin dünyada en yaygın destinasyona uçan, en başarılı tanıtımlar yapan kuruluş olduğunu dile getiren Ersoy, tanıtımın merkezine THY'yi koymayı düşündüklerini açıkladı. ''THY ile ortak uçacağımız destinasyonlarda iş birliği ve aynı politikalarla bir tanıtım yapacağız. Bu hem bütçelerin daha verimli kullanılması hem çok seslilikten aynı hedefe konsantre olmuş tek sesli bir pazarlama anlayışını da yerine getirecek.'' diyen Ersoy, konuşmasının devamında şunları söyledi:

''Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Bey ile de görüştüm. Türkiye genelinde, dünyada tanıtım yapan belli başlı kurumlarımız var. Bunları da bir koordinasyon altında Turizm Bakanlığı olsun, Dışişleri Bakanlığı olsun, ilgili bütün bakanlıklar, devlet kurumları ve devlet şirketleri tek bir koordinasyon altında, tek sesli hale getireceğiz. Herkesin kendi adına farklı şeyler yapması yerine bir çatı altında koordineli bir şekilde ortak hedefleri belirleyeceğiz, gereksiz yere birkaç iş yapmak yerine toplu halde etkin bir tanıtım politikası geliştireceğiz. Bir ekip, bir almak yerine bir ekip, üç almak için formüller geliştiriyoruz."

Üst kurul oluşturulacak

Ersoy, bir üst kurul hayata geçireceklerini, tanıtım ve yatırım programlarının bu üst kurul tarafından yürütüleceğini söyleyerek, yatırımların ivme kazanmasını amaçladıklarını vurguladı.

2019 erken rezervasyonda yüzde 77 artış

Bakan Ersoy, "2019 erken rezervasyon satışları geçen yılın yüzde 77 üstünde başladı. Türkiye açısından çok iyi bir veri. Önümüzdeki sene çok iyi bir turizm sezonu Türkiye'yi bekliyor. Bütün yatırımcılar açısından da geri dönüşü çok hızlı olan, kâr garantili yatırımlar artık turizm yatırımları oldu. Hem Türk insanı hem Türk gençleri açısından turizm sektörünün artık birinci noktada olması gerekiyor. Biz de bunu THY gibi kuruluşlarla nitelikli turistle turizm gelirleri arttıracak yeni formüller, yeni projelerle geliştirmemiz lazım." dedi.

''THY'ye zararına uç diyemeyiz

Bir gazetecinin "THY'nin daha önce anlaşmaya yanaşmadığı söyleniyordu, burada nasıl bir süreç yaşandı?" sorusuna Ersoy, "THY ile artık aynı dili konuşuyoruz. Ben de aslında bakan olmadan önce sektör oyuncusuydum. Onların ihtiyaçlarını biliyoruz. Biz devlet olarak THY'ye 'zararına uç' dememeliyiz. Onlar da taşın altına elini koymayı kabul ettiler. Biz de onlara hatların dolu uçması için gereken destekleri vermeyi kabul ettik. Tek başına ulaşım yeterli değil. Öncelikli olarak bölgedeki tanıtıma ağırlık vereceksiniz. İniş yaptıkları noktalarda da 1 aylık turizm için altyapıyı oluşturacaksınız. Biz otelci arkadaşlarla da görüşüp kışın uçan havayollarını destekleyecek yeni bir program hazırlayacağız, bu uçuşları destekleyeceğiz." cevabını verdi.



''Vitrine oynamayacağız

Ersoy, protokol kapsamında Uzak Doğu ve İskandinav ülkelerinin bulunmaması ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"Uzak Doğu olduğu zaman büyük gövde oluyor. Büyük gövdeleri direkt resort bölgelerine indirmek doğru olmaz. Biz bir şeyi yapmış olmak için yapmamalıyız. Başladığı andan itibaren THY'yi bağımsız bir kâr mekanizması olarak görmek zorundasınız. Eğer turizmin veya uçuşun sürdürülebilir olmasını istiyorsanız devlet olarak THY'ye talimat verip, 'zararına uç kardeşim' diyerek sürdürülebilir turizm elde edemezsiniz. Vitrine oynayarak kaybedecek vaktimiz yok. Bizim doğru adımlarla, doğru politikalarla sonuca gitmemiz gerekiyor, kaybedecek vaktimiz, boşa harcayacak kaynağımız yok."



