Bakan Ersoy'dan 'turizmde katkı payı' eleştirilerine yanıt: Geç bile kaldık

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yeni kurulan 'Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı' tarafından toplanacak 'katkı payı' eleştirilerine yanıt verdi. Uzun süredir yasa üzerinde çalışıldığını söyleyen Ersoy, "9 aydır üzerinde çalışıyoruz, Türkiye'nin icat ettiği bir sistem değil" dedi. Ersoy, "Dünyada turizm gelirleri yüksek olan ülkelerin tamamında bu tür ajanslar kurulmuş. İtalya'da 100 yıl önce kurulmuş mesela. En genci İngiltere, orada da 13 yıl önce kurulmuş, Ortalama 50 yıldır rakiplerimizde bu ajanslar var" ifadelerini kullandı. Dünyada başarıyla uygulanan sistemin Türkiye'de hayata geçirildiğini kaydeden Ersoy, 'katkı payı' için "Buna vergi denemez. Ancak bir tanıtım gideri şeklinde adlandırılabilir" diye konuştu.

DENETİM MEKANİZMASI NASIL OLACAK?

Ersoy, "Ajansın olmadığı ülkelerde fiyat sirkülasyonu çok yoğun oluyor. En fiyat kırmadım diyen otel yüzde 10 kıran oluyor. Yüzde 40 fiyat kıran var. Temmuz, ağustosta fiyat kırdığınız zaman bütün sezona yansıması yüzde 7.5. Turizmde bir yere gelmek istiyorsak adım atmamız lazım. Bir marka olamadan nitelikli turist hedefleyemiyorsunuz. Ne kadar marka olursanız fiyatlarınızı o kadar yukarı çekersiniz. Bunu biz icat etmedik. Ortalama 50 yıl önce icat edilmiş bir sistem. Biz geç bile kaldık" dedi. Ajansın denetim mekanizmasına da değinen Ersoy, şunları söyledi:"Denetimin en başı harcamayı kimin yaptığıyla başlıyor. Kaynak özel sektörden toplanıyor. Yönetim kurulu ezici ağırlıkla özel sektörden oluşuyor. Kendisinden toplanan kaynağı özel sektör harcayacak. Öz denetim yapılacak. Onların denetim raporu da Sayıştay tarafından yapılacak."

'MÜZE FİYATLARI AVRUPA'NIN ÇOK ALTINDA'

Ersoy'a müze ve ören yerlerine yönelik zamlar da soruldu. Müzelerden elde edilen gelirin yüzde 85'inin yabancı turistten olduğunu söyleyen Ersoy, şöyle devam etti: "Müze fiyatlarını Avrupa ile kıyasladığınızda çok çok altında. Biz geçen sene bir karar aldık. Geçen seneden itibaren artık Müzekart'a hiç fiyat ayarlaması yapmayacağız dedik. Bakanlığın işlettiği müzelerin tamamına giriş ücretsiz. Müzekart'ın dahil olduğu müzeler için çalışma yapıyoruz. Belediyelerin işlettiği müzeleri de dahil etmeye çalışıyoruz. Biz yerli ziyaretçiyi Müzekart ile korumuş olacağız. Müzekart tek girişlik fiyatların da altına gelmeye başladı. Topluma baktığınızda bir AVM kültürü oluştu. Bir hafta AVM'ye gitmeyin, haftasonu müze ziyareti yapın diyoruz. Bütün gününüzü doldurabilirsiniz." Turist sayısı ve gelir hedeflerine de değinen Ersoy, "Bu sezon 51 milyon turist hedefimiz vardı. Rakamlar bunu destekliyor. Bu hızla giderse 51 milyon sayısını geçeceğiz. Geçen sene 29.5 milyar dolardı bu sene 35 milyar doları hedefliyoruz. Bu rakama da ulaşacağız" diye konuştu.