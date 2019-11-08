Bakan Ersoy'dan turist hedefi açıklaması: 2020'de 60, hatta 70 milyon rakamını bile geçebiliriz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya bu yılla ilgili olarak bazı değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, kendisini tebrik eden Alçı'ya şunları söyledi:

"İnşallah 2020 daha da iyi olacak. 2019'da 50 milyon turist hedefimizi şimdiden aştık. 2020'de 60 hatta belki 70 milyon rakamını bile geçebiliriz Nagehan Hanım."