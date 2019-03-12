Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde Rusya’ya özel strateji

GEÇEN hafta Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde 16 sayfalık yayınla yer alan Türkiye, bugün de Rusya'nın en köklü ve saygın gazetelerinden Komsomolskaya Pravda'da boy gösterdi. Uluslararası içerik yönetim ajansı UCOM Global'in Moskova Ofisi tarafından organize edilen yayında, Türkiye'nin turizm cenneti olduğuna vurgu yapıldı ve bu kez de Ruslar, Türkiye'ye davet edildi. Rusya'nın önde gelen gazetecilerinden Marina Lugovaya, Svetlana Dzheylan, Tatyana Fedosova, Sergey Chernykh, Marina Anikeyeva Rus okuyuculara kendi bakış açıları ile Türkiye'yi tanıttı ve tıpkı Alman gazeteciler gibi onlar da "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı yaptı. Bu yayınlara Bahçeşehir Üniversitesi, Cornelia Diamond Golf Resort SPA, NEST Congress & Exhibition Center, Susesi Luxury Resort ve Selectum Luxury Resort gibi önemli markalar gerek içerik gerekse ilanları ile katkıda bulundu. Bugün açılışı gerçekleştirilen MITT Moskova Uluslararası Turizm Fuarı 2019'da da dağıtılan yayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un verdiği demeç büyük ilgi gördü. Aynı zamanda Ersoy'un yurt dışında bir gazeteye ilk kez bu kadar detaylı konuşması, bu yayınların ne kadar önemli olduğunu da ortaya koydu.

RUSÇA ZORUNLU DERS OLDU

İki ülke arasında kuvvetli bir turizm bağı olduğunu vurgulayan Ersoy, "Rus turistler ülkemiz için yalnızca nicelik değil nitelik açısından da çok önemli bir yere sahip. Türkiye'nin turizm açısından Rusya için çok özel ve nitelikli planları var. Gelir grubu yüksek Ruslar'ın Avrupa yerine, Türkiye'yi tercih etmeleri için gerekli alt yapıyı, imkanları ve onların isteklerine uygun turizmi sunmayı hedefliyor ve bu hedefe uygun çalışmaları süratle hayata geçiriyoruz. Artık tarifeli seferler ile Antalya, Bodrum, İzmir, Dalaman havalimanlarına business classlı servisler gerçekleştirilecek. Turizm meslek liselerimizde de 2019 itibariyle Rusça'yı zorunlu lisan kapsamına aldık. Bunlara benzer güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Yatırım, ulaşım, personel eğitimi gibi konulara dair her türlü proje hızla tamamlanacak" dedi.

RUSYA BİRÇOK ORGANİZASYONDA 'ONUR KONUĞU ÜLKE'

Bu yılın 'Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı' ilan edildiğine de dikkat çeken Ersoy, Rusya'nın birçok organizasyonda 'Onur Konuğu Ülke' olacağını kaydetti. Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı açılış etkinliğini, 8 Nisan 2019'da Bolşoy Tiyatrosu'nda gerçekleştireceğiz. Troya Operası'nın sahneleneceği bu özel günün ardından, Rusya'da Moskova ve St. Petersburg ağırlıklı olmak üzere, ülkelerimizin pek çok şehrinde etkinlikler düzenlenmeye devam edecek. Moskova Uluslararası Kitap Fuarı'na Türkiye, TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na ise Rusya'nın ‘Onur Konuğu Ülke' olarak katılım sağlamaları planlanmış durumda. Dünyanın önde gelen film festivallerinden Moskova Uluslararası Film Festivali'nde ve St. Petersburg'da düzenlenecek Uluslararası Kültür Forumu'nda Türkiye'yi yine aynı statüde göreceğiz. Rusya'yı ülkemizde ‘Onur Konuğu Ülke' olarak ağırlamayı planladığımız bir diğer organizasyon da Antalya Uluslararası Film Festivali olacak. Moskova'da ayrıca ünlü Çaykovski Konservatuarında ‘Senfoni ile Saz Eserleri' konserini düzenleyeceğiz. 2008'de olduğu gibi, Mehter Takımımız ile Rus Kızılordu Korosu'nun ortak bir konser vermesi hususunda da tarih ve mekan planlamalarımız sürüyor. Rusya Devlet Tarih Müzesi'nin ‘Göçebeler Sergisi'nin Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu özel yılın kapanışını, İstanbul'da Pera Müzesi'nde Tretyakov Müzesi koleksiyonundan oluşan ‘19-20. Yüzyıl Rus Eserleri Sergisi' ile yapacağız."

MERSİN'E, EGE'YE TÜM İLLERE ÖZEL STRATEJİ

Yayın Rusya'da olduğu için Ruslara yönelik turizm hedeflerine ağırlık veren Ersoy, genel stratejileri hakkında da bilgiler paylaştı. Ersoy özetle, "2023 yılı için 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir olan hedefimizi, 70 milyon turist ve 70 milyar dolar olarak revize ettik. Türkiye'yi dünya turizminde hak ettiği konuma getirmek için yeni tanıtım stratejimizi uygulamaya başladık. Ziyaretçi sayısında bu yıl ilk 6'ya girmeyi planlıyoruz. Turizmi bilinen destinasyonların dışına da taşıyacağız. Örneğin Akdeniz Bölgesi'nde ve özellikle Mersin'de yeni turizm alanları yaratmayı planlıyoruz. Birkaç yılda yapacağız. Ege Bölgesi'nin önümüzdeki dönemde Ruslar için de popüler olmaya başlayacak. Potansiyeli olan bütün ilerimizin öne çıkan özelliklerini bir tanıtım kampanyası ile anlatmaya başlıyoruz" dedi. 1985 yılından beri bilfiil turizm işiyle uğraştığını belirten Ersoy, "Bu zamana kadar pek çok kez, turizm politikalarıyla ilgili olarak ‘Keşke şöyle olsaydı, daha iyi olurdu' dediğim düşüncelerim vardı. Örneğin, Türkiye'nin çok güçlü bir gastronomi ülkesi olmasına rağmen bu farkındalığın yurt dışında yeterince yaratılamadığını düşünüyorum. Bu görev bana verildiğinde mutlulukla kabul ettim. Ülkemiz gastronomisinin uluslararası arenada ön plana çıkarılacağı tanıtım faaliyetlerine başladık. Kongre turizminde yeniden eski gücümüze kavuşacağımız dönemlere girmek üzereyiz. Son 4-5 yıldır sağlık konusunda da önemli yatırımlar yapıldı" diye konuştu. Öte yandan geçen yıl Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkenin açık ara ile Türkiye olduğunu belirten The Brandage Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Bayazıt da 4 mevsimi aynı anda yaşayan ve yaşatan Türkiye'nin bütün illerinin turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak bu potansiyelin Rus turistler tarafından yeterince bilinmediğini kaydetti. Bayazıt, turizmde çekim merkezi olabilecek destinasyonlar oluşturmanın ve buna göre pazarlama stratejileri geliştirmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

'TÜRKİYE, RUSYA'NIN TURİZM SEMBOLÜ'

Rus Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov da bir yazı kaleme aldı. ABD'li turistlerin Paris ve Fransa'yı, Almanlar'ın İtalya'yı, İngilizler'in ise İspanya'yı yurt dışı turizmin sembolü olarak gördüklerini belirten Markov, "Bugünkü Rusya için yurt dışı turizmin sembolü şüphesiz Türkiye" ifadesini kullandı. Rusların kendilerini Türkiye'de çok rahat hissettiğini belirten Markov, Rus turistlerden vize istenmemesi, her şey dahil sistem, coğrafi yakınlık ve çok sayıda uçuş olması, Türkiye'de ruble bozdurmanın mümkün olması gibi birçok etkenin Rusları cezbettiğini belirtti. Markov, Ruslar'ın kültür turizmini de önemsediğini bu nedenle Ege'nin çok büyük potansiyel barındırdığını yazdı. Markov, otellerde Rusça bilen personel sayısı ile Rusça yönlendirme ve çevirilerin artması halinde Türkiye'nin rekabette çok büyük avantaj elde edeceğini kaydetti.