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Bakan Çavuşoğlu umutları yeşertti

Bakan Çavuşoğlu'nun Alman mevkidaşı ile Antalya'da yaptığı görüşme sonrası "Almanya ile ilişkilerimizi eski günlerine döndüreceğiz" demesi turizm sektöründe büyük heyecan yarattı

Bakan Çavuşoğlu umutları yeşertti

Bakan Çavuşoğlu'nun Alman mevkidaşı ile Antalya'da yaptığı görüşme sonrası "Almanya ile ilişkilerimizi eski günlerine döndüreceğiz" demesi turizm sektöründe büyük heyecan yarattı

07 Kasım 2017 Salı 23:07
Bakan Çavuşoğlu umutları yeşertti
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Antalya'da bir araya gelmesinin ardından yaptığı "Gabriel'i Antalya'da ağırladık. İnşallah Almanya ile ilişkilerimizi eski günlerine döndüreceğiz. Bizde her zaman bu kararlılık var. Gabriel ile de bu anlamda çok samimi, verimli bir görüşme yaptık" şeklindeki açıklaması turizm sektöründe büyük heyecan yarattı. 
'BERLİN ÖNCESİ MÜJDE BEKLİYORUZ'
Rus turist sayısında rekorlar kırılmasına rağmen başta Almanlar olmak üzere Avrupalı ve İskandinav turist eksikliğinin turizmde ciddi anlamda hissedildiğini söyleyen Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmesinin ve görüşme sonrası yapılan açıklamanın umut verici olduğunu ifade etti. Dahaoğlu "Sektörde olması gereken diyalog dili bu. Almanya ile bu düzeyde yapılan görüşme sektör açısından çok önemliydi. Bunu da yine Alanya'nın evladı yaptı. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun attığı bu adım çok önemli. Umuyoruz ki ilişkiler tam anlamıyla düzelir ve biz 7 Mart'ta gerçekleşecek ITB Berlin Fuarı'na dolu dolu gideriz" dedi. 
'ALMAN VE İSKANDİNAVSIZ OLMAZ'
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da şunları söyledi: "Almanya ve Avrupa ile çeşitli sürtüşmeler oldu. Bunun sıkıntısını da çektik. Umuyoruz ki bu açıklamalar bir barış güvercini olur ve karşılığını, olumlu geri dönüşlerini kısa zamanda alırız. Almanya ve İskandinav pazarı özellikle Alanya için vazgeçilmez düzeydeki pazarlar. Almanya ile bu adım atıldı, İskandinav pazarında da benzerlerinin olması bizler için son derece olumlu olur. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bu yönde de bir adım bekliyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan çavuşoğluAlman Mevkidaşı
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