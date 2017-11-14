Bakan Çavuşoğlu'nun çabası sonuç verdi

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın (GZP) uçuş ağına Rusya, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç ve Ukrayna'nın ardından Azerbaycan'ı da eklemişti. Turizmci bu sevinci yaşarken, yine Bakan Çavuşoğlu'nun gayretleriyle yeni müjdeler geldi. Başta Rusya ve çevresindeki ülkelerin lider tur operatörü Pegas, Ikar ve Nordwind'le 2018 turizm sezonundan itibaren GZP'ye uçmaya karar verdi. Yine Rusya ve civarındaki ülkelerin en büyük tur operatörlerinden olan Anex Tour da, 2018 turizm sezonundan itibaren Azur Air'in Boeing 757-200 tipi uçaklarıyla GZP'ye operasyon yapacak. Bir diğer müjde ise Romanya'nın bayrak taşıyıcı havayolu firması Tarom'un da seneye GZP'ye uçuş başlatacak oluşu.

Bu uçuşlarla GZP'nin bir türlü yakalayamadığı 1 milyon yolcu hedefini seneye çok rahat bir şekilde yakalayıp, aşması bekleniyor.

İLK KEZ BOEING 757-200 İNECEK

GZP bir ilki daha yaşayacak. 2017 turizm sezonunda Anex Tour aracılığıyla GZP'ye inmeye başlayan Azur Air, Boeing 737 tipi uçak modelini Boeing 757-200 olarak güncelleyecek ve Alanya'ya 189 kişilik uçaklar yerine, daha büyük gövdeli olan, 200-239 aralığında yolcu kapasitesine sahip uçaklarla sefer düzenleyecek. Boeing 757-200 tipi uçaklar, 47 metre uzunluğa sahip, saatte 850 kilometre hıza ve aralıksız 7 bin 600 kilometre mesafeye ulaşabiliyor.

'RUS TURİST ARTIŞININ GÖSTERGESİ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, bu yeni müjdelere ilişkin değerlendirmesinde "Bu yeni müjdeler seneye de Rus turistlerin artarak gelmeye devam edeceğini gösteriyor. Turizmde işler yeniden rayına oturuyor. Romanya'dan GZP'ye seferlerin konulması da, o bölge Alanya'ya olan ilgiyi çok arttıracaktır. GZP çok daha fazlasını hak ediyor. Emekleri nedeniyle Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyoruz" dedi.

GZP FİZİKSEL OLARAK HAZIR MI?

7 Şubat 2017 tarihinde Yeni Alanya'ya konuşan Bakan Çavuşoğlu "GZP'de potansiyeli arttırmanın yolu havalimanının tüm unsurlarıyla büyütülmesinden geçiyor. Bu konuda TAV'a tekrar rica ve sitemde bulunacağım" demişti.

Çavuşoğlu, Tez Tour Operasyon Müdürü Julijs Batkilins'in "Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) uçmayız" diyerek yetersiz ve ilkel oluşuna, yolcularının sorun yaşayacağına vurgu yapmasına ilişkin Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlamıştı. Çavuşoğlu, devletin gereğini yaptığını ve GZP havalimanı bölgesini acil kamulaştırma kapsamına aldığını hatırlatarak şöyle konuşmuştu: "TAV isterse GZP'yi büyütebilir. Bunu daha önce TAV yetkililerine de bizzat kendim söyledim. Ancak 'Önce para kazanalım, sonra büyütelim' mantığını güdüyorlar. Bu mantığın yanlış olduğunu, GZP'ye yatırım yapılması halinde, bölgenin potansiyeli, yolcu sayısı, yatak kapasitesi dikkate alındığında, bu yatırımın karşılığının çok kısa sürede, fazlasıyla alınacağını dile getirdim. Bunu şimdi tekrar söylüyorum. Rusya'dan operasyon yapan tur operatörlerine GZP'ye uçmaları için ricada bulunduğumda yetersizliğinden yakındılar ancak beni kırmadılar ve GZP'ye uçacaklar. GZP'de potansiyeli arttırmanın yolu havalimanının tüm unsurlarıyla büyütülmesinden geçiyor. Bu konuda devlet altyapı düzenlemesini yapar, TAV yatırımı yapar ve tüm maliyeti de devlete ödeyeceği paydan düşer. Bu konuda TAV'a tekrar rica ve sitemde bulunacağım."

TAV TERMİNALİ BÜYÜTECEK Mİ?

Bakan Çavuşoğlu'nun bu açıklamasının üzerinden 9 ayı aşkın bir zaman geçti ancak GZP'nin işletmecisi TAV henüz havalimanını büyütme yönünde bir adım atmadı. Geçtiğimiz sezon Bakan Çavuşoğlu'nun girişimleri ve talebiyle Rusya'dan charter seferlerinin başladığını, yine Bakan Çavuşoğlu'nun Aliyev'e rica etmesiyle Azerbaycan'dan seferlerin kesinleştiğini ve şimdi de yine Bakan Çavuşoğlu'nun çabalarıyla yeni havayolu firmalarının yeni seferlerinin başlayacağını söyleyen Alanyalı turizmciler "GZP sürekli büyüyor, GZP'ye uçuşlar sürekli artıyor ancak GZP'nin tüm unsurlarıyla büyütülmesini geçtik, yetersiz terminal binası bile büyütülmüyor. Şu anda bile yetersiz olan GZP terminali eğer büyütülmezse, artacak seferlerle birlikte yolcuların çilesi de büyür ve bu durum Alanya turizmine olumsuz yansır. Hatta uçak şirketleri geri bile gidebilirler. TAV, GZP'yi tüm unsurlarıyla büyütme işine terminali büyüterek niçin başlamıyor? Yoksa TAV yatırım yapmaya yanaşmıyor mu?" dediler.

