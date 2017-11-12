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Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan çabası sonuç verdi

Bakan Çavuşoğlu, GZP'nin uçuş ağına Rusya, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç ve Ukrayna'nın ardından Azerbaycan'ı da ekledi

Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan çabası sonuç verdi

Bakan Çavuşoğlu, GZP'nin uçuş ağına Rusya, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç ve Ukrayna'nın ardından Azerbaycan'ı da ekledi

12 Kasım 2017 Pazar 22:55
Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan çabası sonuç verdi
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Eylül 2017 tarihinde Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmüştü. Bakan Çavuşoğlu, bu görüşme sırasında Alanya'nın turizm olanaklarından, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan da (GZP) bahsettiği Aliyev'den, Azerbaycan-GZP uçuşlarının başlatılması konusunda destek istemişti. Ve aradan geçen 68 günün sonunda Azerbaycan'dan müjde geldi. 
AZAL 'BUTA' İLE UÇACAK 
Milli Azerbaycan Havayolları AZAL (Azerbaijan Airlines), Bakan Çavuşoğlu'nun girişimlerinin ardından GZP'ye "low cost" yani düşük maliyetli şirketi olan Buta Airways ile uçmak için hazırlıklarını tamamladı. AZAL'ın mart ayında haftada üç uçuş başlatmaya hazır olduğu, bunun için GZP'nin işletmecisi TAV ile görüşmeye başladığı bildirildi. AZAL'ın, TAV'la görüşmeleri bitirir bitirmez Bakü-GZP-Bakü uçuşlarını hemen programa alıp, şimdiden bilet satmaya başlayacakları bildirildi.
GZP'nin uçuş ağı, çoğu Bakan Çavuşoğlu'nun girişimleri ve ricaları sonucu başlayan Rusya, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç ve Ukrayna uçuşlarının ardından Azerbaycan'la 8 ülkeye ulaşmış olacak. Bu aynı zamanda, seneye mart ayından itibaren Alanya'da Azerbaycanlı turistleri de göreceğimiz anlamına geliyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Bakan çavuşoğluGzpRusyaAlmanyaBelçikaHollandaDanimarkaNorveçUkrayna
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