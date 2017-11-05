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Bakan Çavuşoğlu'ndan turizmciye umut olan açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2017'nin ödül töreninin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan turizmciye umut olan açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2017'nin ödül töreninin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı

05 Kasım 2017 Pazar 23:23
Bakan Çavuşoğlu'ndan turizmciye umut olan açıklama
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ANTALYA'DA düzenlenen Turkish Airlines Open 2017'nin ödül törenine katılan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkileri değerlendirdi. Gelecek yıllarda ilişkilerin onarılacağını ve eski günlerdeki diyalog ortamının tekrar oluşacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti: "İkili ilişkilerimizi rayına koymak için hangi adımları atmamız gerekiyor bunları değerlendirdik. Bazı konsolosluk meseleleri vardı, yine burada değerlendirdik. İki ülke arasında bu tür diyaloğun devam etmesi lazım. Ziyaretler, telefon diplomasisi bakımından bu hafta gerçekten çok yoğun geçti. Bir taraftan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları keza Başbakanımızın yine muhataplarıyla mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri… Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i Antalya'da ağırladık. Bazı diğer konukları da Antalya'da ağırladık. Telefonla birçok dışişleri bakanıyla görüştük. Libya'da kaçırılan vatandaşlarımızın durumunu çok yakından takip ettik. Türkiye ile ilgili tüm konularda hepimiz yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz. İnşallah Almanya ile de ilişkilerimizi eski günlerine döndüreceğiz. Bizde her zaman bu kararlılık var. Biz Almanya'dan da Türkiye'ye saygı bekliyoruz. Ön koşulsuz, ortaya kabul edilemez şartlar kimse koymamalı. Hele hele Türkiye'ye kimse dayatma yapmamalı. Karşılıklı adımlarla ilişkilerimizi de düzelteceğimize inanıyoruz. Gabriel ile de bu anlamda da çok samimi, verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

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Dışişleri Bakanı ÇavuşoğluGençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın BakTurkish Airlines Open
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