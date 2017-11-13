Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür yağdı

Yasin ARAZ

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 5 Eylül 2017 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşme meyvesini verdi. Bakan Çavuşoğlu, Alanya ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan da (GZP) bahsettiği Aliyev'den, Azerbaycan-GZP uçuşlarının başlatılması konusunda destek istemişti. Aradan geçen 68 günün sonunda Azerbaycan'dan müjde geldi. Milli Azerbaycan Havayolları AZAL (Azerbaijan Airlines), Bakan Çavuşoğlu'nun girişimlerinin ardından GZP'ye "low cost" yani düşük maliyetli şirketi olan Buta Airways ile uçmak için hazırlıklarını tamamladı. AZAL'ın mart ayında haftada üç uçuş başlatmaya hazır olduğu bildirildi.

'HEM ŞEHİR, HEM DE GZP CANLANACAK'

Bu gelişmeyi değerlendiren, aynı zamanda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı da olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu uçuşların GZP başta olmak üzere şehre büyük katkı sağlayacağını ifade ederek "Geçtiğimiz yıl da yanlış hatırlamıyorsam gündeme gelmişti ama ne yazık ki gerçekleşmemişti. Bu yıl bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da üstün gayretleriyle neticelendirildi. Hem GZP, hem de Alanya bu gelişmeyle daha da hareketlenecek. Şehre canlılık katacak. Sayın Çavuşoğlu'na teşekkür ederim. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde de bu gibi müjdeli haberleri almaya devam edeceğiz" dedi.

'BAKANIMIZ ADIM ADIM TAKİP EDİYOR'

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ise "Kesinlikle hem şehre, hem havalimanının gelişmesine ciddi katkı sağlayacak bir gelişme. GZP'nin bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Ama yeter mi, yetmez. Daha da geliştirmek gerekiyor. Avrupa uçuşlarını da arttırmamız gerekiyor. İnsanlar zor ulaşacağı yerlere gitmiyorlar. Bu seviyelere çok çalışarak geldik. Daha iyisini yapabiliriz. Hiç açılamaz denilen bir havalimanı açıldı. Günden güne büyüyerek buralara geldi. Havalimanının şu an yol ve otopark sorunu var ama bunlar da bakanımızın takipleriyle aşılır. Her aşamayı yakından takip eden bir bakanımız var. Bu da Alanya'nın en büyük şansı" dedi.

'TURİZMCİ ADINA ÇOK GÜZEL BİR MÜJDE'

ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise yaptığı değerlendirmede "ALTAV olarak bizler de 5 yıldır Azerbaycan Fuarı'na düzenli olarak katılıyorduk. Şimdi Azerbaycan'dan böyle bir haberin gelmesi hem Alanya turizmi, hem de Alanyalı turizmciler adına inanılmaz bir müjde. Hele bunun Azerbaycan milli hava yolu firmasıyla yapılacak olması çok daha büyük bir fırsat. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na bu anlamda ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

'BAKANIMIZ EN BÜYÜK ŞANSIMIZ'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de "GZP'nin farklı kaynaklardan beslenebilmesi bizler için son derece önemli. Bu anlamda da Azerbaycan'dan direkt seferlerin başlayacak olması sevindirici. Azerbaycan uçuşlarının, GZP'nin uluslararası arenada bilinirliğini arttırma ve potansiyelini yükseltme anlamında büyük faydası olacak. Emeği geçen başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Umarım yeni pazarlar bulmaya devam ederiz. Azerbaycan'dan sonra başka ülkelerden de GZP'ye sefer düzenlenmesi tek ve en büyük dileğimiz" dedi.

GZP'NİN UÇUŞ AĞI

GZP'nin uçuş ağı, çoğu Bakan Çavuşoğlu'nun girişimleri ve ricaları sonucu başlayan Rusya, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç ve Ukrayna uçuşlarının ardından Azerbaycan'la 8 ülkeye ulaşmış olacak. Bu aynı zamanda, seneye mart ayından itibaren Alanya'da Azerbaycanlı turistleri de göreceğimiz anlamına geliyor.