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Bakan Çavuşoğlu: Alanya tüm zamanların rekorunu kıracak

Ukrayna Fuarı'nın ilk gününden "Bakan Çavuşoğlu'nun 'Kimlikle giriş' adımının etkisiyle Antalya ve Alanya tüm zamanların rekorunu kıracak" açıklaması geldi

Bakan Çavuşoğlu: Alanya tüm zamanların rekorunu kıracak

Ukrayna Fuarı'nın ilk gününden "Bakan Çavuşoğlu'nun 'Kimlikle giriş' adımının etkisiyle Antalya ve Alanya tüm zamanların rekorunu kıracak" açıklaması geldi

29 Mart 2018 Perşembe 01:05
Bakan Çavuşoğlu: Alanya tüm zamanların rekorunu kıracak
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UKRAYNA'NIN başkenti Kiev'de bu yıl 24. kez ziyaretçilerine kapılarını açan UITT Turizm Fuarı'nın ilk gününde Alanya standı büyük ilgi gördü. Fuarda görev yapan ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu "İlk günde, bu pazarda tüm zamanların rekorunu kıracağımızı gördük" dedi. 

'ALANYA'YA 300 BİN TURİST'

Antalya'ya Ukrayna'dan 2014'te 284 bin, 2015'te 314 bin, 2016'da 572 bin, 2017'de ise 750 bin turist geldiğini söyleyen Dahaoğlu "2017'de Alanya bu pazardan yaklaşık 200 bin turist aldı. 2018'de Antalya en az 1 milyon Ukraynalı turist alır. Bu turistin 300 bini Alanya'ya gelir" dedi. 

'BAKAN ÇAVUŞOĞLU BAŞARDI'

UKRAYNA pazarındaki müthiş artışın nedeninin, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle iki ülke arasında başlayan 'Kimlikle giriş' olduğunu söyleyen Dahaoğlu "Pasaportsuz seyahat adımı ile artış aralıksız sürüyor. Sayın Çavuşoğlu'na sonsuz teşekkürler" dedi.

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UITT Fuarı'nda Alanya'ya büyük ilgi
UITT Fuarı'nda Alanya'ya büyük ilgi
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Ukrayna FuarıBakan çavuşoğluAntalyaAlanya
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