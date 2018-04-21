Bakan açıkladı: 1 milyar dolar yatırımla Mersin'e ikinci Belek kurulacak

CNN Türk'te konuşan Bakan Elvan, Mersin'de bulunan Tarsus'un Kazan bölgesinde 1 milyar dolarlık yatırımla yeni bir turizm bölgesi inşa dilecğini söyledi. Buranın Türkiye'nin ikinci Belek'i olacağını ifade eden Elvan, 10 kilometrelik kumsal ve arkasında ormana sahip olan bölgede 8 bin yatak kapasiteli bir yatırım yapılacağını açıkladı.

Proje tamamlandığında doğrudan 5 bin kişiye istihdam yaratabileceğini belirten Elvan, "Ekonomiye çok ciddi bir katkı getirecek. Net rakam söylemem mümkün değil ama o bölgeyi turizm merkezi haline getirecek" dedi.