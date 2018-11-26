Azur Air filosunda yeni gelişme

Rusya'nın en büyük charter hava yolu şirketi Azur Air'in filosundaki uzun mesafe uçak sayısının 18'e yükseldiği belirtildi

Azur Air filosunda yeni gelişme
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ANEX Tour'un, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na da (GZP) uçuşlar yapan hava yolu şirketi Azur Air'in filosunda bulunan uzun mesafe uçak sayısının 18'e ulaştığı açıklandı. Bu uçaklardan 8 tanesinin B757-200, 9 tanesinin B767-300 ve bir tanesinin de B777-300ER olduğu açıklandı. Russia Aviation News'te yer alan habere göre, şirketin filosunda bulunan toplam uçak sayısının ise, yeni teslim alınan Boeing 767-300 ile birlikte 25'e ulaştığı açıklandı. Azur Air tarafından yapılan açıklamada, filodaki uçak sayısının artmasının, şirketin uçuş ağını genişletmesini ve performansının yükselmesini sağlayacağı kaydedildi. 
Şu anda Azur Air'in filosunda 8 tane Boeing 757-200, 9 tane Boeing 767-300, 6 tane Boeing 737-800, bir tane  Boeing 737-900ER ve bir tane de Boeing 777-300ER bulunuyor.

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