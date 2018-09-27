Azur Air, Almanya'daki uçuşlarını durdurdu

ANEX Tour'un Almanya pazarına girmesinin ardından kurduğu hava yolu şirketi Azur Air Almanya'nın tüm uçuşlarını durdurduğu açıklandı.

''FİNANSAL AÇIDAN İSTİKRARLI BİR UÇUŞ OPERASYONU YAPAMADI''

Alman iş ve turizm dergisi fvw'da yer alan habere göre Azur Air, yaşanan ekonomik kayıplar ve yeni bir yatırımcı bulunamaması nedeniyle hava yolunun tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Şirket, finansal açıdan istikrarlı bir uçuş operasyonunun yakalanamadığını kaydetti.

ANEX DİĞER HAVA YOLU ŞİRKETLERİ İLE UÇACAK

Yüksek sayıdaki gecikmeler ve uçuş iptalleri nedeniyle hava yolu şirketinin kayıplarının arttığı belirtilirken, şirketin ana müşterisi durumundaki Anex Tour'un stabil olmayan uçuşları daha fazla sürdürmeyeceği ve başka hava yolu şirketleri ile operasyonlarına devam edeceği ifade edildi. Anex Tour'un, başta Onur Air olmak üzere, diğer hava yolu şirketleri ile yolcularını taşıyacağı öğrenildi.