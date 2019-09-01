Azerbaycan’a vizesiz seyahat başladı

AZERBAYCAN ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi anlaşması çerçevesinde Azerbaycan'ı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik 30 güne kadar vize muafiyeti uygulaması bugün (1 Eylül) başlıyor.

Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 1 Eylül 2019'dan itibaren Azerbaycan ile vizelerin kaldırılacağını açıklamıştı.