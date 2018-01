'Avusturyalı turist dönüyor'

AVUSTURYA’NIN başkenti Viyana’da dört gün süren uluslararası turizm fuarı tamamlandı. Fuarda Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Genel Sekreteri Elvan Güneş temsil etti. Yaptığı görüşmeler ve izlenimler sonucunda Güneş, şunları söyledi:

'DIŞİŞLERİ BAKANI KNEISSL TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDECEK'

Viyana fuarında yapmış olduğum temaslarda edindiğim bilgilere göre rezervasyonlarda yüzde 15 civarında artış var. Son yıllarda yaşanan siyasi krizlere en derin tepkiyi veren bu pazar, toparlanma sürecine girmiş durumda. Ocak ayında Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın Türkiye'yi ziyareti sonrasında ilişkilerin daha da iyi bir noktaya geleceği beklentisi var.

'FUARA 70 ÜLKE KATILDI'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 200 metrekarelik alan ile Türkiye'nin bütün bölgelerini kapsayan tanıtım faaliyetlerine devam etti. Viyana Messe Fuar Merkezi’nde tanıtım çalışmalarına 70 ülkeden yaklaşık 800 firma katıldı. Avusturya'dan Sorumlu Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel ve Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın'ın iştirakleri ile hazırlanan Türkiye standında biz de ALTAV olarak bölgemizin tanıtımı için her türlü fırsatı değerlendirmeye çalıştık. Son yıllarda her ne yaşanmış olursa olsun 2014 yılında 512 bin kişiye ulaştığımız pazardan vazgeçmememiz lazım. Avusturya’dan ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı 2015 yılında 486 bin, 2016 yılında 311 bin ve 2017 Kasım ayına kadar 269 bin şeklinde.

'TÜRKİYE SON 2 YILDIR KAPSAM DIŞI'

Burada ayrıca 3’üncü yaş grubu dediğimiz yaklaşık 25 bin kişinin gruplar halinde devlet desteğiyle tatil yapmaları sağlanıyor. Resmi yetkililerin belirlediği ülkeler arasında son iki yıldır maalesef Türkiye yok. Umarım gelecek yıllarda yeniden tesis edilecek ilişkiler sonrasında kaldığımız yerden daha yoğun talepler ile devam ederiz.

'SATIŞLAR İKİ KATINA ÇIKACAK'

TUI Satış Müdürü Michael Lettner, mayıs-ekim ayları arasında direkt Antalya'ya haftada 6 uçak planladıklarını, bu yıl yüzde 200 artış beklediklerini ve satışların yoğun şekilde sürdüğü bilgilerini verdi. Bu satışlardaki yüzde 200'lük artış bilgisi geçen hafta Avusturya basınında yer aldı.

'DİREKT ANTALYA UÇUŞLARI OLACAK'

FTI Takım Menajeri Fabian Jahl, Sunexpress ile haftada 7 uçuş yapacaklarını, ayrıca 15 Haziran-15 Eylül arası Anadolujet ile de haftada 3 kez Salzburg, Linz ve Graz şehirlerinden direkt Antalya'ya uçak planladıklarını iletti. Bu yıl önemli bir artış kaydettik. Bölge olarak daha çok Antalya, Belek ve Side satışlarının olduğu bilgisini aldım. Bentour Avusturya Koordinatörü Bülent Estekin, 2017 yılında 4 bin 800 civarında satış aldıklarını ve bu yıl için ilave yüzde 20 civarında bir artış beklediklerini söyledi.

'2014’DE SATIŞLAR ÇOK İYİYDİ'

DE&HA Tourism Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yüksel, 2014 yılında 150 bin kişi sayısına ulaştıklarını, 2017’de ise 10-15 bin kişiye kadar gerilediklerini söyledi. 2018 yılında yüzde 10-15’lik artış bekliyorlar. Ruefa Tourism 110 acente ile çalışıyor ve Avusturya'nın en büyük acentesi. Christian Zwickl, 2014 yılında satışların çok iyi olduğunu, 2017 yılında 2 bin 500 kişiye kadar gerilediğini söyledi. Bu yıl yüzde 100 artış ile 5 bin rakamlarına ulaşmayı umduklarını ve şu anda satışların iyi gittiğini belirtti. Türk Hava Yolları (THY) Müşteri Servis Sorumlusu Bülent Esin ile yaptığım görüşmede her gün İstanbul’a 5 uçak, Ankara'ya 2 uçak planladıklarını, geçen yıl ile aynı kapasitede uçmaya devam edeceklerini söyledi. Yazın Ankara, Kayseri ve Trabzon'a ilave uçuşlar ile devam edecekleri bilgisini aldım.

'OTELLER BÜYÜK İNDİRİM YAPIYOR'

Türkiye'ye rezervasyon yoğunluğunu özellikle aileler oluşturuyor. Ailelerin tercihi 5 ve 4 yıldızlı oteller. Gazetelerde özellikle 'Türkiye'de 5 yıldızlı otellerde 4 yıldız fiyatı ödeyerek tatil yapabilirsiniz' bilgisi veriliyor. 3 yıldız ve daha az yıldızlı otellerin tercih edilmeme sebebi 5 ve 4 yıldızlı otellerin çok indirim yapıyor olmaları. Öte yandan Avusturya Büyükelçimiz Mehmet Ferden Çarıkçı standımızı ziyaret etti. Kendisine, Alanya olarak planlayacakları her türlü tanıtım faaliyetinde yer almak istediğimizi, özellikle etkili basın gruplarını kendilerinin aracılığı ile Alanya'ya beklediğimizi söyledim."