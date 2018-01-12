Avusturya'da rezervasyonlar artıyor

YAPTIĞI görüşmeler ve izlenimler sonrasında Güneş, şunları söyledi: "Avusturya'nın başkenti Viyana'da 11-14 Ocak arasında yapılan uluslararası turizm fuarında ALTAV olarak tanıtım faaliyetlerimize devam ettik. Avrupa pazarı ile yaşanan siyasi krize ilk tepkiyi veren Avusturya olmuştu. Son iki yılda tüm Avrupa'da olduğu gibi Avusturya pazarında da gerileme oldu. Edindiğim bilgilere göre 2018 yılı rezervasyonlarında yükseliş başlamış durumda. Artış yüzde 15 civarında. Özellikle son 1 ayda Avusturya basınında haberlerin daha ılımlı olduğu söyleniyor. Ocak ayında Avusturya dışişleri bakanının Türkiye'ye gelecek olması olumlu değerlendiriliyor. Otoriteler, ilişkilerin normalleşme sürecine gireceği yönünde görüş bildiriyor. Tur operatörleriyle yaptığım görüşmelerde, bir aksilik yaşanmaması durumunda 2014 rakamı olan 512 bin kişi sayısına adım adım 2019 yılında ulaşacağımız bilgisi verildi."

