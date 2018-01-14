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Avusturya'da çok gözdeyiz 

Avusturya'da düzenlenen uluslararası turizm fuarında Alanya’yı temsil eden Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, 2018 yılı rezervasyonlarında Avusturya pazarında artış yaşandığını dile getirmişti. Avusturya basınında da Güneş'in ifadelerini doğrulayan bir haber yer aldı

Avusturya'da çok gözdeyiz 

Avusturya'da düzenlenen uluslararası turizm fuarında Alanya’yı temsil eden Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, 2018 yılı rezervasyonlarında Avusturya pazarında artış yaşandığını dile getirmişti. Avusturya basınında da Güneş'in ifadelerini doğrulayan bir haber yer aldı

14 Ocak 2018 Pazar 21:49
Avusturya'da çok gözdeyiz 
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GÜNEŞ, Avusturya'daki fuarla ilgili görüşlerini şu ifadelerle anlatmıştı: "Avusturya'nın başkenti Viyana'da 11-14 Ocak arasında yapılan uluslararası turizm fuarında ALTAV olarak tanıtım faaliyetlerimize devam ettik. Avrupa pazarı ile yaşanan siyasi krize ilk tepki veren Avusturya olmuştu. Son iki yılda tüm Avrupa'da olduğu gibi Avusturya pazarında da gerileme oldu. Edindiğim bilgilere göre 2018 yılı rezervasyonlarında yükseliş başlamış durumda. Artış yüzde 15 civarında. Özellikle son 1 ayda Avusturya basınında haberlerin daha ılımlı olduğu söyleniyor. Ocak ayında Avusturya dışişleri bakanının Türkiye'ye gelecek olması olumlu değerlendiriliyor. Otoriteler, ilişkilerin normalleşme sürecine gireceği yönünde görüş bildiriyor. Tur operatörleriyle yaptığım görüşmelerde, bir aksilik yaşanmaması durumunda 2014 rakamı olan 512 bin kişi sayısına adım adım 2019 yılında ulaşacağımız bilgisi verildi."
TÜRKİYE İLK 3'TE
Avusturya'nın yüksek tirajlı gazetesi Özterreich'te yayınladığı haberde, özellikle ailelerin Türkiye'yi tercih ettiğini belirterek, Türkiye'nin talep edilen ülkeler arasında 3'üncü sırada olduğunu yazdı. Özterreich gazetesi tarafından yapılan bu haber Avusturya'da son iki yılda çıkan en olumlu haber. Gazetede yapılan haberde "Terör korkusundan sonra Türkiye'ye rekor talep" ifadelerine yer verildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AvusturyaALTİDElvan GüneşÖzterreichALTAV
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