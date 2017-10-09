'Avrupalının aklı hâlâ Türkiye'de'

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Etem Hakan Duran, Kasım ayının ilk haftasına kadar Rusya'dan Antalya'ya turistlerin gelmeye devam edeceğini bildirdi. Rusya'nın güvenlik problemleri, havaalanındaki kontroller ve diğer bazı problemler nedeniyle Mısır'a uçuşlara izin vermemesinden dolayı Rus turistlerin Antalya'yı daha fazla tercih ettiğini aktaran Duran, "Bizim 2016 yılında yaşadığımızı Mısır halen yaşıyor. Haliyle Mısır'a gidemeyen Rus misafirler için iklimin de çok iyi gitmesiyle birlikte, Kasım ayının ilk haftasına kadar Rusya'dan uçaklar Antalya'ya inmeye devam edecek. Rusya pazarı o nedenle de çok ciddi bir şekilde doluluklarıyla devam ediyor. Bunun yanında İsrail ve Ortadoğu halen yüksek yoğunluk içerisinde. İç pazarımızda da toplantı turizminin olduğu dönem. O yüzden de otellerimizde yüksek doluluk oranı mevcut" dedi.

'BİZDEKİ FİYATAR ÇOK MAKUL'

POYD Başkanı Duran, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Ağustos ayı itibarıyla Alman turistlerde geçen seneye göre yüzde 15'lik kayıp görüldüğünü, bunun aslında tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'den vazgeçmeyen çok ciddi bir kesim olduğunu gösterdiğini ifade etti. Almanya'daki seçimlerin sona erdiğini, artık herkesin normal hayatına geri dönmek zorunda olduğunu dile getiren Duran, "İkili ilişkiler çapında baktığımız zaman ne Almanya bizden, ne de biz Almanya'da kolay vazgeçemeyiz. Çok ciddi bir ticari ve ekonomik ilişkilerimiz var. Karşılıklı yatırımlar var. Şu anda Almanya'nın 50 yaş vatandaşlarının dinlenme, sıcak ülkelere gitmek istedikleri bir dönem. Bir de bizdeki fiyatlar çok makul. Alman turist her zaman bütçesine çok dikkat eder. Onun için Alman turist Türkiye'ye gelmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'FİYAT VE HİZMETİMİZ AKILLARINDA'

Duran, Türk turizminin 2014-2015 yılı rakamlarını şu anda yakalayamayacağını ancak önümüzdeki iki yıl içerisinde yükseliş trendine geçeceğini vurguladı. "Türkiye vazgeçilecek bir ülke değil. İklimiyle, fiyatlarıyla, verdiği paranın karşılığını almasıyla böyle bir ülkeyi kolay bulamazlar" diye konuşan Duran, rakip ülkelerin bu sene talepten dolayı çok yüksek fiyatlar uyguladığını belirtti. Avrupalı turistin bir kısmının bu yüksek meblağları ödediğinin altını çizen Duran, "Ama bizim fiyatlarımızı ve hizmetlerimizi de halen akıllarından çıkaramıyorlar. Zaman içerisinde bir toparlanma olacak ama bütün mesele ilişkileri koparmamak, tanıtım ve pazarlamaya devam etmek" dedi.

'AVRUPALI TURİSTTE DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR'

Duran, kış döneminin golf, spor ve kongre turizmi ağırlıklı olduğunu dile getirerek, bu yıl Avrupa'dan gelen turist sayısının geçen seneye göre düşük kalacağını tahmin ettiklerini söyledi. Bu nedenle turizmcilerin İskandinav pazarına yönelmesi ve oradan misafir getirmeye çalışması gerektiğini öneren Duran, "İskandinav ülkelerindeki yaşlılar, daha sıcak ülkeleri tercih eden insanlar. Sıcak ülkelerde yaşamayı ve süre geçirmeyi tercih ediyorlar. Bunun içerisine sağlık turizmini de koyarak belki de oradaki yaşlılar evi konseptine uygun bir çalışmayla insanların kış dönemini Türkiye gibi sıcak iklimde sağlıklı bir şekilde geçirmelerini sağlama çalışmaları devam etmelidir" açıklamasında bulundu.