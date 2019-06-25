Avrupalı göz kırptı: Alanyalı turizmcide rezervasyon heyecanı

Ramazan ÖZDEMİR

TÜM Türkiye’nin beklediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nihayet sonuçlandı. Seçimlerin tekrar kararı alındığı günden itibaren Avrupalı turistlerin Türkiye’ye bakış açısı da olumsuz yönde olmuş ve tatil yeri olarak Türkiye tercihler arasından çıkarılmıştı. 23 Haziran günü gerçekleşen ve Ekrem İmamoğlu’nun zaferiyle sonuçlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tamamlanması, Avrupalı turistin rotasını yeniden Türkiye'ye çevirtti. Yeni Alanya’ya konuşan sektör temsilcileri, Avrupalı turistin yeniden Türkiye’yi tercih ettiğini ve bu durumun önümüzdeki yıl da devam edeceğini duyurdu.

‘AVRUPALININ TEDİRGİNLİĞİ KALKTI’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, İstanbul seçimlerinin sonuçlanmasıyla Avrupalıların tedirginliğinin ortadan kalktığını söyledi. Dahaoğlu, “Adil ve demokratik bir seçim sonrası kendi vatandaşlarımızın da akıllarında artık hiçbir soru ve kalplerinde şüphe kalmamasından dolayı bir yurtsever olarak çok mutlu oldum. Geçen sürede Türkiye’nin bir cumhuriyet rejiminde olması ve demokrasinin işlemesiyle ilgili insanlarda şaibe olunca maalesef iptaller de olmuştu. Fakat geldiğimiz süreçte şunu gördük ki; evet, Türkiye hala demokrasi ile yönetilen bir ülke. Artık bu gibi endişeler ortadan kalktı. Millet seçimlerde oyuna sahip çıktı. Bunu da gidip çok güzel bir şekilde sandıkta belli ettiler. Seçimin böyle sonuçlanması her kesimi olduğu gibi biz tüm turizmcileri daha çok sevindiriyor. Seçimler iptal edildiğinde Avrupa’ya göre demokrasiye çok büyük bir darbe vurulmuştu. İnsanların ülkemize olan inançlarında ciddi sıkıntılar oluştu. Fakat tekrarlanan seçimlerde bunun böyle olmadığını gördüler. Türkiye’ye bakış açıları tekrar pozitife dönüştü. Seçimle ilgili yurt dışından tebrik mesajları dahi geldi. Umut ediyoruz ki bu pozitif gelişme en kısa sürede rezervasyonlara da yansır. Turizmde beklenen, özlenen günlere tekrar kavuşuruz. Uçak planları öncesinden yapıldığı için tekrar yeni bir planlama yapılması söz konusu olamaz. Bu seneye az da olsa yansıyacaktır fakat daha çok bizi ilgilendiren önümüzdeki yıllarda uzun bir süre seçim olmaması ile birlikte meyvesini hep birlikte yiyecek olmamız. Avrupalılardaki tedirginliğin kalkması bizim için çok güzel bir haber. İnsanların akıllarında Türkiye’deki Cumhuriyet ve onu taçlandıran demokrasi ile ilgili bir soru işareti kalmadı. Hepimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

‘REZERVASYONLAR ARTACAK’

Ekrem İmamoğlu’nun zaferiyle sonuçlanan İstanbul seçimlerinin Avrupalılar tarafından olumlu karşılandığını belirten Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, “Konu çok yeni olması nedeniyle yansımaları anından görülmeyecektir. Ancak demokrasi açısından, ülkemizin güvenilirliği açısından özellikle Avrupa medyasında güven tazeleme olmuştur. Bunun da önümüzdeki günlerde rezervasyonlarımıza yansıyacağını ümit ediyoruz. Son dakika satışlarıyla ve önümüzdeki üç-dört aylık periyodu iyi değerlendireceğimizi tahmin ediyorum. Avrupa’nın bakış açısı daha pozitif oldu. Seçim sürecinden ülkemizin kurtulması hem ekonomik açıdan, hem tüm kesimlerin bakış açısı bakımından olumlu olacaktır” dedi.

‘REZERVASYONLARDA HAREKETLENME BAŞLADI’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, önümüzdeki günlerde rezervasyonlarda bir artış beklediklerini belirterek, “Seçimin ardından rezervasyonlarımızda bir hareketlenme başladı. İstanbul seçimlerinden sonra demokrasinin tezahür etmesi ve güven ortamının oluşması algısının akabinde artış oranında yükseliş bekliyoruz” dedi.

‘AVRUPALI TURİSTLERİ BEKLİYORUZ’

Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, Avrupalı turistlerin ekonomik anlamda esnafa daha çok katkı sağladığını belirterek “Turizmin o eski güzel yıllarına dönmesini istiyoruz. Özellikle Avrupalı turistin tekrar Türkiye’yi tercih etmesini bekliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarından dolayı Avrupalı turistlerin tedirgin olup Türkiye’yi tercih etmediklerini biliyoruz. Fakat seçimlerin sonuçlanmasıyla Avrupalı turist tekrar yüzünü Türkiye’ye döndü. Önümüzdeki aylarda da bunu görebiliriz. Bu yıl Avrupalı turistlerde beklenen sayıya ulaşılamasa da önümüzdeki yıllarda bunun meyvesini yiyeceğiz” ifadelerini kullandı.