Avrupa’da Türk buluşması

ALMANYA-Essen merkezli Türk Seyahat Acenteleri Birliği Coop TRR, turizmcileri bu yıl 3. kez Essen Ruhrturm Kongre Merkezi'nde bir araya getirdi. Toplantıya Almanya ve çeşitli ülkelerden gelen pek çok acentenin yanısıra, Albena Oteller Grubu temsilcisi Georgi Minev, Öger Tours Genel Müdürü Songül Göktaş Rosati, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Kantaroğlu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Berlin Kültür ve Tanıtım Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan katılarak açılış konuşması yaptı.

Görüşmelerde Türk seyahat acentalarının pazardaki payı, sorunları, ihtiyaçları gibi konular ele alınırken, oteller, acenteler, tur operatörleri kendilerini tanıtma fırsatı buldu. TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Sili, “TÜROFED olarak 3. kez düzenlenen Türk Seyahat Acenteleri Birliği yıllık toplantısına önceki yıllarda olduğu gibi destek veriyoruz. Türk sahibi olan Avrupa merkezli acentaların üye olduğu bu yapılanma Türkiye turizmi için büyük önem taşıyor. Çünkü turizm sektöründe yaşadığımız zor dönemlerde en büyük desteği her zaman bu birlikten aldık. Türk Seyahat Acenteleri Birliği her zaman elini taşın altına koydu ve Türkiye’ye tatilci yollayabilmek için zor şartlarda çalıştı. Bu sebeple TÜROFED olarak Türk Seyahat Acenteleri Birliği’nin her zaman yanında ve destekçisiyiz” dedi.