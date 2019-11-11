'Avrupa'da güçbirliği zamanı'

Toygar DİM

AVRUPA’DAKİ Türk kökenli seyahat acentelerini tek çatı altında buluşturan Avrupa-Türk Seyahat Acenteleri Birliği (COOP TRR), Türkiye’den ve Avrupa’dan katılım gösteren turizm profesyonellerini MünsterOsnabrück Havaalanı'nda düzenlediği 4. yıllık kongresinde bir araya getirdi. COOP TRR bu organizasyonla başta Türkiye-Almanya turizm ilişkileri olmak üzere Türk turizminin geleceğine projeksiyon tutmayı hedefliyor.

BURHAN SİLİ ALANYA STANDINDA

Stantların da kurulduğu alanda Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen Türk kökenli firma temsilcileri işbirliği fırsatlarını görüştü. Alanya’yı Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili temsil etti. Başta Almanya’dan olmak üzere ülkemize gelen turist sayısındaki artışın hali hazırda yükselmeye devam ettiğini ve gelecekte de yükselişin devam edeceğini öngördüklerini söyleyen Sili, "Avrupa’nın birçok ülkesinde bulunan Türk seyahat acenteleri ülke turizmimiz adına büyük önem taşıyor. Yapılan bu güçbirliği uluslararası alanda turizm lobimizi güçlendirecek. Bu sebeple COOP TRR’yi her anlamda TÜROFED ve ALTİD olarak destekliyoruz. Standımızı ziyaret eden Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz, KTB Genel Müdür Yardımcısı ve TRR Coop İcra Kurulu Başkanı Cumhur Sefer ve TÜROFED Başkanı Osman Ayık’a çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.