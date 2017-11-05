'Avrupa'sızlık esnafın belini büküyor'

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da geride kalan 2017 turizm sezonunu değerlendirdi. Esnafın içinde bulunduğu zor duruma dikkat çeken Dim, "2017 turizm sezonu bugün resmen bitti. Resort otellerin pek çoğu bugün kapanıyor. Geride kalan sezonun bir muhasebesini yapma zamanı geldi. Otelciler açısından geçen yıla göre kötü bir sezon değildi. Kârdan zarar ettiler. Ancak, turizm esnafı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Şu iyice anlaşıldı ki, turizm sektöründen herkesin nemalanması Avrupalı turistin gelmesine bağlı. Rus turist oteli dolduruyor, esnafı değil. 2017 turizm sezonunun özetini bir taksici yaptı, 'Rus müşteri bindi, otelinde inerken taksimetreyi gösterdim', bana 'Ben her şey dahil geldim' dedi. Avrupalı, özellikle Alman ve İskandinav turistin daha çok gelmesi çok önemli. Sektör ve hükümet el ele vererek yeni bir iklim yaratabilir."

'AVRUPA'NIN KIYMETİ YOKLUĞUNDA ANLAŞILDI'

Dim'in ifadelerini değerlendiren Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir de Dim'in açıklamalarına destek vererek, "Yerinde bir tespit. Alanya'da yüzler komple olmasa da bölge bölge güldü. Tam beklenen bir sezon olmadı. Gelen turist sayısı artmasına rağmen gelirlerde ciddi düşüş oldu. Özellikle batı bölgesinde yüzler gülerken, doğu bölgesinde ve merkezde tam tersi bir hava vardı. Ben esnaf açısından bir değerlendirme yaparsam diyebileceğim tek bir şey var, inşallah esnaf borçlarını ödeyebilir, kiralarını yatırabilir. Çünkü hiç kolay olmayacak. Avrupalı, özellikle de İskandinav turistin olmayışı bizleri derinden sarstı. Avrupalının kıymeti anlaşıldı. Ruslar sayı olarak rekor kırdı ama gelir kaybı da rekor kırdı. Sadece Rus turistle sezonu kurtarmak mümkün değildi, kurtarmadı da. Bu kış esnaf için çok daha zor olacak" diye konuştu.

'RUSLAR OTELDEN BİLE ÇIKMADI'

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp ise şunları söyledi: "Rakamsal olarak 2016'dan iyiydi ancak gelir olarak yetersizdi. Öyle bir sezon yaşayacaktık ki hem 2015'ten hem de 2016'dan kalma borçları ödeyebilmeliydik. Maalesef o da olmadı. Esnaf halen günden güne artan borçlarla cebelleşiyor. Ruslar da yaramıza merhem olmadı diyebiliriz. Esnaf krediyi krediyle kapatmanın hesabını yapıyor. Devletten gelecek iyi haberleri bekliyor. Avrupalı turistin olmayışı herkesi perişan etti. Rus turist nefes aldırdı mı dersek, o da olmadı. Çünkü uçaktan indi, otobüse bindi, direkt oteline geçti. Zaten her şey dahil tatile geliyorlar, tatilini de yaptıktan sonra tekrar otobüse, ordan da uçağına binip evine gitti. Otelinden çıkmadı. Otele parasını verdi, denizimizden, kumumuzdan faydalandı sadece. Avrupalı turist gelseydi böyle olmazdı. Onlar geldiğinde alışverişini esnaftan yapıyor, kalemizi geziyor, sokağa çıkıyor."

