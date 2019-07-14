Avrupa pazarı 6 yılda nereden nereye geldi

2002 YILINDA Türkiye’ye gelen her 100 turistten 73’ü Avrupalılardan oluşurken, 2018 yılında bu oran yüzde 44,5 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 5 ayında Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı içindeki Avrupalı oranı ise yüzde 43,2 olarak kayıtlara geçti. 1992 yılında Türkiye’ye gelen her 100 turistten 71’i Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçilerden oluşuyordu. 1992 yılında Türkiye’ye gelen 6,5 milyon turistin 4,7 milyonu Avrupalıydı. Asya’dan ve Afrika’dan gelenler ise, toplam ziyaretçi içinde yüzde 8’lik paya sahipti. 2002 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı 12,9 milyona yükselirken, gelenlerin yüzde 73’ünü Avrupalılar oluşturdu. Bu oran, 31 milyon turistin geldiği 2012 yılında yüzde 58’e ve 39 milyon turistin geldiği 2018 yılında yüzde 44,5’e geriledi.

