'Avrupa'nın kıymeti arttı'

TURİZMDE sezon sonuna gelirken yıllık değerlendirmeler de yapılmaya başlandı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 2017 yılını değerlendirirken sektörün 2016’da tarihinin en ağır krizini yaşadığını belirtti. Bunun ziyaretçi bazında 2017’de kısmen toparlanmaya başladığını belirten Yağcı, "Bu da büyük oranda Rusya pazarı sayesinde oldu. Ama Avrupa pazarı ihmal edilmemeli. Zira Avrupasız turizm olmaz” dedi. AKTOB Başkanı Yağcı, Avrupa ülkelerinin, Türkiye turizminin bu noktaya gelmesinde çok önemli rolü olduğunu anımsatarak şunları söyledi: "Avrupasız bir turizm Türkiye'de olmaz. Dolayısıyla bizim pazarı geri kazanmamız lazım. Almanya çok önemli. 2018 yılında Almanya pazarının güçlü günlerine dönmesi yönünde bir çalışma yapıyoruz."

'İLK GÜNDEN BERİ SÖYLÜYORUZ'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da, "2015'te ilk sinyalleri veren, nitekim 2016'da da kötü giden bir sezon vardı. 2017'de rakamsal olarak toparlanma yaşansa da gelirler olarak yine geriye gidildi. İlk günden bu yana Avrupa'nın ve Avrupalı turistin önemine dikkat çektik. Özellikle Alman pazarının Türkiye için vazgeçilmez olduğuna vurgu yaptık. Ama çeşitli sürtüşmeler yaşandı. Ülkemizin çıkarları tabi ki göz ardı edilemez ama ipleri bu kadar germemenin de yolları aranmalı. Turizm barış getirir ve barış ister. Bu anlamda adımlarımızı dikkatli atmamız gerekiyor" dedi.

'AVRUPALI TURİST DAHA ZENGİN'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da, "Türkiye'de ilk turizm hareketi Avrupalı turistlerle başladı ve o günden bugüne hep Avrupalı turistler geldi. Şimdilerde Avrupalı özellikle Alman turistlerin bir çoğu çekilince sektör zora girdi. Kaybedilen bu pazarı tekrar kazanmamız gerekiyor. Rus turistler sayı olarak iyi rakamlara ulaşsa da Avrupalı turistin bıraktığı kadar gelir bırakmıyor. Zaten otel fiyatları düştü, bir de üstüne para harcamayan turistler geliyor. Kötülemek için söylemiyoruz ama Avrupalı turist daha zengin ve harcayıcı oluyor" diye konuştu.

