Avrupa'nın en iyi otellerini listesinde 2 Türk oteli

CN Traveller Avrupa'nın en iyi otellerini sıraladı. Türkiye'den 2 otelin listeye girdiği sıralamada özellikle Türk otellerinin tercih edilenler olduğunu ifade edildi

Avrupa'nın en iyi otellerini listesinde 2 Türk oteli
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CNTraveller Avrupa'nın en iyi otellerini sıraladı. Türkiye'den 2 otelin listeye girdiği sıralamada özellikle Türk otellerinin tercih edilenler olduğunu ifade etti.

HOTEL DU CAP-EDEN ROC, ANTIBES, FRANSA
LA RÉSERVE, PARİS, FRANSA
3 . SIX SENSES DOURO VALLEY, PORTEKİZ
BELMOND HOTEL SPLENDIDO, PORTOFINO, İTALYA
HOTEL CIPRIANI, VENICE, İTALYA
LE BRISTOL, PARIS, FRANSA
SUVRETTA HOUSE, ST MORITZ, İSVİÇRE
THE FOUR SEASONS RITZ, LISBON, PORTEKİZ
MANDARIN ORIENTAL, BODRUM, TÜRKİYE (Geçtiğimiz sene 18. sırada yer almıştı)
THE CAPRI PALACE HOTEL & SPA, İTALYA
HOTEL DE RUSSIE, ROME, İTALYA
AMANZOE, PORTO HELI, YUNANİSTAN
COSTA NAVARINO, KALAMATA, YUNANİSTAN
LE ROYAL MONCEAU, RAFFLES, PARIS, FRANSA
CONSERVATORIUM HOTEL, AMSTERDAM, HOLLANDA
THE LODGE AT ASHFORD CASTLE, CO MAYO, İRLANDA
ÇIRAĞAN PALACE KEMPINSKI, İSTANBUL, TÜRKİYE
ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO, TUSCANY, İTALYA
. DAOIS COVE, CRETE, YUNANİSTAN
PORTO ZANTE VILLAS & SPA, ZAKYNTHOS, YUNANİSTAN
 

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