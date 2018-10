Avrupa'nın en iyi otellerini listesinde 2 Türk oteli

CNTraveller Avrupa'nın en iyi otellerini sıraladı. Türkiye'den 2 otelin listeye girdiği sıralamada özellikle Türk otellerinin tercih edilenler olduğunu ifade etti.

HOTEL DU CAP-EDEN ROC, ANTIBES, FRANSA

LA RÉSERVE, PARİS, FRANSA

3 . SIX SENSES DOURO VALLEY, PORTEKİZ

BELMOND HOTEL SPLENDIDO, PORTOFINO, İTALYA

HOTEL CIPRIANI, VENICE, İTALYA

LE BRISTOL, PARIS, FRANSA

SUVRETTA HOUSE, ST MORITZ, İSVİÇRE

THE FOUR SEASONS RITZ, LISBON, PORTEKİZ

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM, TÜRKİYE (Geçtiğimiz sene 18. sırada yer almıştı)

THE CAPRI PALACE HOTEL & SPA, İTALYA

HOTEL DE RUSSIE, ROME, İTALYA

AMANZOE, PORTO HELI, YUNANİSTAN

COSTA NAVARINO, KALAMATA, YUNANİSTAN

LE ROYAL MONCEAU, RAFFLES, PARIS, FRANSA

CONSERVATORIUM HOTEL, AMSTERDAM, HOLLANDA

THE LODGE AT ASHFORD CASTLE, CO MAYO, İRLANDA

ÇIRAĞAN PALACE KEMPINSKI, İSTANBUL, TÜRKİYE

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO, TUSCANY, İTALYA

. DAOIS COVE, CRETE, YUNANİSTAN

PORTO ZANTE VILLAS & SPA, ZAKYNTHOS, YUNANİSTAN