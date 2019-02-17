Avrupa'da yeni hava yolu iflası: Flybmi de tarih oluyor

İngiltere merkezli hava yolu şirketi Flybmi de iflas etti.

Avrupa'da yeni hava yolu iflası: Flybmi de tarih oluyor
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AVRUPA'da hava yolu iflasları bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya merkezli Germania'nın iflas etmesinin ardından şimdi de İngiltere merkezli bölgesel hava yolu şirketi Flybmi de iflas başvurusunda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada iflasın yüksek yakıt ve maliyetleri ile Brexit belirsizliğinden kaynaklandığı kaydedildi. 17 uçakla Avrupa'da 25 destinasyona uçan şirketin 376 personeli bulunuyordu Şirketin açıklamasında, iflastan etkilenen yolcuların acentelerine, sigorta şirketlerine veya bankalarına başvurmaları istendi.

KAYNAK: TURİZM GÜNCEL

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2019, 18:18
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