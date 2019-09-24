ATSO Başkanı Çetin'den, Thomas Cook krizi uyarısı

İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook'un iflası, ATSO'nun meclis toplantısında da gündeme geldi. Antalya'nın Eylül ayını 13 milyon yabancı turist sayısını geçerek, tamamlayacağını açıklayan ATSO Başkanı Davut Çetin, Thomas Cook'un iflasının uluslararası çapta önemli bir olay olduğunu söyledi. İflasın Antalya'yı da ciddi anlamda etkilediğini belirten Çetin, şöyle konuştu:“Sezon sonuna yaklaşılması nedeniyle sektörümüze etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız olaya hemen müdahale etmiş ve sektöre destek olunacağını açıklamıştır. Antalya'da kriz masası kuruldu. 22 Eylül'den sonra giriş yapan turistlerin İngiltere'ye dönüşleriyle ilgili garanti verildi. Fakat gecikmiş borçlar var, borçlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Thomas Cook'tan alacağı olan firmalarla ilgili bakanlık bir kredi çalışması yapıyor. Umarım çok ciddi bir yara almadan bu krizi de atlatırız." Bu konuda çok ciddi hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Davut Çetin, "İngiltere bizim şu an yükselen en önemli pazarımız. Bir sıkıntı yaratmadan bu krizi çözmeliyiz. Bu olayda yaşanacak kayıpların tazmin edileceğini ümit ediyoruz. Sayın bakanın da ifade ettiği gibi, İngiltere pazarı bizim için önemlidir ve bütün otellerimiz bu konuda gereken hassasiyeti göstermelidir. Thomas Cook olayını incelediğimizde, bir neden de turizmde dijitalleşme nedeniyle yaşanan değişimdir. Ülke olarak dijital turizme, pazarlardaki değişmeye, tur operatörlerinin durumuna dikkat etmeliyiz" diye konuştu.