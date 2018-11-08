ATOR: Antalya Rus turistler sayesinde rekor kırdı

ATOR, Antalya'nın 2018 yılının ilk 9 ayına ilişkin veriler hakkında açıklama yayınladı.

Akdeniz'in incisinin 9 aylık dönemde 12.5 milyon turist ağırladığını ve bunun yüzde 37'sini Rusların oluşturduğunu kaydeden ATOR, "Bu, Antalya için yeni rekor anlamına geliyor. Bu yıl kentte tatil yapanların sayısı, Türk turizminin 'altın yılı' olarak adlandırılan 2014 yılındaki rekor göstergenin yüzde 16 üzerine çıktı" ifadelerini kullandı.

ATOR, dokuz ayda Rusya'dan Türkiye'ye 5.12 milyon turist geldiğini açıklamıştı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.2, geçen yılki toplam Rus turist sayısına göre ise yüzde 8.9 fazla.