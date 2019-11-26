Atlasjet'ten şok karar: Uçuşlar durduruldu

KARARIN nakit akışındaki yapılandırma ve iyileştirmenin sağlanması için alındığı ifade edildi.

Bu sürede devam etmesi gereken tüm operasyonel süreçler asgari personelle yapılacak ve bu personellere telefonla haber verilecek.

Nöbetçi personel hariç herkes 16 Aralık’a kadar izinli sayılacak.

Yarın itibariyle nöbetçi personel servis ve yemek ihtiyacını kendi karşılayacak. Bu süreçte maaş ödemeleri gününde yapılacak denildi.

16 Aralık'tan sonra şirketin iflas açıklaması bekleniyor.

İşte o mail….

Değerli İş Ortaklarımız,

2015-2016 yıllarında ülkemizde yaşanan terör olayları ve hain darbe girişimi havacılık sektöründe büyük yaralar açmış, taşınan yolcu sayısı ve yolcu gelirlerinde 2017 yılı dahil önemli kayıplara neden olmuştur. Havacılık sektörünün itici gücü olan turizm sektörü açısından olumsuz geçen söz konusu dönemin ardından, güvenlik algısı ve ana pazarlarla olan politik ilişkilerdeki iyileşmenin desteğiyle 2018 yılında başlayan toparlanma süreci devam etmiş; bu konuda alınan tedbirlerin etkileri havacılık sektörüne de olumlu bir şekilde yansımaya başlamıştır.

2015-2016 yıllarında yaşanan bu elim olaylar gerek operasyonel gerekse de ticari açıdan Havayolumuzu olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun yanı sıra 2018 yılı ikinci yarısında Türk Lirası’nda yaşanan hızlı ve agresif dalgalanmalar özellikle iç pazar dinamiklerini de olumsuz etkileyerek uçakla seyahat etme talebinde azalmaya sebep olmuştur.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen, Havayolumuz tarafından alınan yeni stratejik kararlar çerçevesinde 2018 yılı ikinci yarısında toparlanma sürecine girilmiş ve operasyonlarımız tekrar kar eder hale getirilmiştir. Ancak yakın geçmiş olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekenomik yük ve 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, Havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır.

Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle, 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz.

Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularınızın satın aldıkları biletleriyle ilgili 15.12.2019 tarihine kadar gerekli tespitler tarafimızca yapılacaktır. Yolcularınızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili işlemler için uygulanacak adımlar 16 Aralık 2019 tarihinde tarafımızdan email yoluyla sizlere duyurulacaktır.

Sorularınızı ve ileri dönem uçuşlarınıza ait değişiklik ya da iptal taleplerinizi pnr numarasıyla birlikte [email protected] e-mail adresine iletebilirsiniz.

Bütün satış kanallarımızdan bilet satış işlemleri de 16.12.2019 tarihine kadar kapalı tutulacaktır.