Atlasglobal, Rusya'da bir numaraya yükseldi

RUSYA Havacılık Raporu tarafından yapılan açıklamaya göre, Atlasglobal, Rusya’ya en çok yolcu taşıyan yabancı şirketler sıralamasında birinci oldu. Atlasglobal, ağustos ayında haftada 17 bin koltuk uçuşu gerçekleştirerek geçen yıla kıyasla yüzde 70’lik bir artışa imza attı. Geçtiğimiz günlerde iki adet Airbus A330 uçağını filosuna katan şirket, ekim ayında Airbus A330-200 tipi uçağı da filosuna dahil edecek.