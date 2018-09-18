RUSYA Havacılık Raporu tarafından yapılan açıklamaya göre, Atlasglobal, Rusya’ya en çok yolcu taşıyan yabancı şirketler sıralamasında birinci oldu. Atlasglobal, ağustos ayında haftada 17 bin koltuk uçuşu gerçekleştirerek geçen yıla kıyasla yüzde 70’lik bir artışa imza attı. Geçtiğimiz günlerde iki adet Airbus A330 uçağını filosuna katan şirket, ekim ayında Airbus A330-200 tipi uçağı da filosuna dahil edecek.
Atlasglobal, Rusya'da bir numaraya yükseldi
Atlasglobal, ağustos ayında Rusya’da en çok yolcu taşıyan yabancı havayolu şirketleri arasında liderliğe yükseldi. Şirket, ağustosta taşıdığı yolcu sayısını bir önceki yıla oranla yüzde 70 artırdı. Öte yandan Atlasglobal, ekim ayında filosuna katacağı yeni Airbus A330-200 ile uçak sayısını 22’ye çıkarmış olacak