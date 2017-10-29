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'Asıl Rus turist rekoru 2018'de'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, "Rusya'dan gelecek ziyaretçi sayılarımızın 2018'de bütün tarihleri yenileyeceğine, bütün rekorların üzerine çıkacağına inanıyorum. Bunun hazırlığını da yaptık" dedi.

'Asıl Rus turist rekoru 2018'de'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, "Rusya'dan gelecek ziyaretçi sayılarımızın 2018'de bütün tarihleri yenileyeceğine, bütün rekorların üzerine çıkacağına inanıyorum. Bunun hazırlığını da yaptık" dedi.

29 Ekim 2017 Pazar 20:07
'Asıl Rus turist rekoru 2018'de'
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ARISOY, yaptığı açıklamada, geçen yıl  Rusya ile turizm ilişkileri bakımından büyük bir travma yaşandığını, ancak bu yıl sektörün ve bütün tarafların beklentisinin çok üzerine çıkıldığını söyledi. Yaklaşık 10 aylık süreçteki rakamların 2015'teki turist sayısını aştığını aktaran Arısoy, "Kesin olmayan verilere göre 4 milyon 600 bin civarında Rus turist ülkemizi ziyaret etmiş görünüyor" ifadesini kullandı. Rusya ile  Türkiye arasında turizmin gelişmesine yönelik organizasyonlar düzenlediklerini vurgulayan Arısoy, Rus tarafının da yüksek iş birliğinden memnun olduğunu belirtti. "Rusya'dan gelecek ziyaretçi sayılarımızın 2018'de bütün tarihleri yenileyeceğine, bütün rekorların üzerine çıkacağına inanıyorum. Bunun hazırlığını da yaptık Rusya da böyle olacağını öngörüyor." diyen Arısoy, Karadeniz Bölgesi'nde kruvaziyer turizme yönelik çalışma yapacaklarını, iki ülkenin dış politikası kuralları çerçevesinde bunun gerçekleştirileceğini ifade etti.
‘VİZE KONUSUNDA KOLAYLIK BEKLİYORUZ’
Rus turistlerin sadece Antalya değil, Türkiye'nin her bölgesine gelmek istediğini aktaran Arısoy, "Biz  Türkiye'de turizmi hem bütün ülkeye hem de bütün bir yıla yaymak istiyoruz. Ruslar da  Türkiye'den ülkelerine turist akışında artış bekliyor. Bunun için de vize konusunda kolaylık göstermelerini istiyoruz. Yeni sezonda kolaylıklar sağlanacak." dedi.
Antalya'nın turizmin başkenti olduğuna, bunun için kente ayrı bir önem verdiklerine değinen Arısoy, Antalya'nın turist güvenliği konusunda çok yüksek bir kapasite elde ettiğini kaydetti.
‘TURİZMİ HER MEVSİME YAYACAĞIZ’
Bütün kamu kurumlarının, turizm sektörünün bütün temsilcilerinin Rus misafirlerin konforu için çalıştığını anlatan Arısoy, şöyle devam etti: "Biz de çalışmaları sürekli takip ediyoruz. Zaten turizmi her mevsime yaymaktan kastımız Antalya'yı merkez olmayı koruyarak, diğer taraflara da belli düzeyde turist çekebilmek. Bu diğer şehirlerimizin de tanınması, Rus misafirlerimiz tarafından ziyaret edilmesi için büyük vesile olacaktır. Bu, Antalya'nın kapasitesini aşağı değil, yukarıya çekecek bir hareket olacaktır. Onlar da belli başlı şehirleri değil, diğer bölgelerin de ziyaret edilmesini arzuluyorlar. Yüksek bir işbirliğini sürdürmeye devam edeceğiz."
 

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Son Güncelleme: 31.10.2017 18:23
Anahtar Kelimeler:
Rus TuristKültür Ve Turizm BakanlığıÖmer Arısoy
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