Aramalarda Alanya zirvede

YANDEX'İN açıkladığı verilere göre, Haziran ayında Rusya'da toplam 8 milyon 444 bin tatil sorgulaması yapılırken, toplam aramaların yüzde 37.2 Türkiye için yapıldı. Bu yıl Haziran ayında yapılan aramaların sayısı Mayıs ayında yapılan aramaların yüzde 19.7, geçen yılın Haziran ayındaki aramalarının ise yüzde 37.6 üzerinde gerçekleşti. Haziran'da son dakika turlarına dönük aramalar ise yüzde 38.6 oranında arttı. Yapılan tatil aramalarında ülke sıralamaları ve toplam içindeki payları şu şekilde oluştu: "Türkiye yüzde 37.2, Yunanistan yüzde 5.8, Kıbrıs yüzde 4.8, Tayland yüzde 4.1, Tunus yüzde 4.3, Abhazya yüzde 3.7, Bulgaristan yüzde 3.2, İspanya yüzde 3.1, İtalya yüzde 3 ve Montenegro yüzde 2.4." Haziran ayında aramalarda en yüksek artışı gösteren ülke yüzde 19.31’lik artışla Türkiye olurken, onu yüzde 16.6 ile Ermenistan, yüzde 16 ile Litvanya ve yüzde 9.1 ile Küba izledi.

TÜRKİYE TARTIŞMASIZ LİDER

Türkiye, Haziran ayında da önceki 3 ayda olduğu gibi Rusların Yandex üzerinden en çok arama yaptığı destinasyon oldu. Mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 55.9 oranında artan Türkiye tatili aramaları, Haziran'da ise 2016 yılının Haziran ayına göre yüzde 19.31 oranında arttı. Haziran ayında Türkiye’de en çok aranan destinasyonlar ise Alanya, Kemer ve Antalya oldu.