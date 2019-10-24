'Ara tatiller doping oldu'

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında başlatılan yeni uygulamayla artık yaz tatiliyle yarıyıl tatilinin yanı sıra, öğrenciler kasım ve nisan aylarında ara tatile çıkacak. İlk kez bu yıl uygulanacak ara tatiller için geri sayım başladı. İlk ara tatilde 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak öğrenciler, 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak. İkinci haftalık ara tatil ise 2020'nin Nisan ayında olacak. İkinci tatil 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak, 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili yeniden çalacak. 9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem, 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak. Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.

'BU 9 GÜNÜ İNSANLAR MUTLAKA DEĞERLENDİRECEKTİR'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi, turizmci ve acente sahibi Cengiz Topçu, ara tatil uygulamasının olumlu bir gelişme olduğunu, böylelikle eğitimde 4 tatil ortaya çıktığını söyledi. Cengiz Topçu, "Aslında bu turizm hareketliliği için olumlu bir gelişme. Kasım ayında ve nisan ayında özellikle 5 gün, hafta sonlarıyla birleştiğinde 9 gün oluyor. Bu 9 günü insanlar mutlaka değerlendirecektir. Burada iki büyük şey çıkıyor karşımıza, birisi kasım ve nisan ayında otellerin doluluklarını olumlu anlamda etkileyeceği için işletmeler açısından sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Bu da işletmeler için kazanç olacaktır" dedi.

'FİYATLARDAN DOLAYI TATİL

YAPAMAYANLAR DEĞERLENDİRECEK'

Ara tatilin Türkiye genelinde değişik rotalar yaratacağına işaret eden Cengiz Topçu, "Deniz, kum, güneş üçlemesinin dışında olan bu aylar, kültür turizmi ve termal turizminin gelişmesine yol açacak, bu tarihlerde doluluk artacaktır. Ayrıca bu tarihlerdeki fiyatlar hem ulaşım hem konaklama anlamında daha makul seviyelere inecek. Fiyatlardan dolayı temmuz ve ağustos aylarında tatil yapamayanlar bunu olumlu değerlendirecek ve onlar da tatil yapma fırsatlarını elde edecektir" diye konuştu.

'NİSAN İÇİN YÜZDE 50-60 YENİ

TALEP GELDİĞİ SÖYLENİYOR'

Aldıkları son bilgilere göre ara tatillerden kasım ayındakinin turizme etkisinin nispeten daha az olacağını aktaran Cengiz Topçu, şöyle devam etti: "Çünkü bu yeni bir tatil alışkanlığı. İnsanlar yeniden tatil planlaması yapacak. Kasım ayında çok fazla olmasa da etkisi var. Hatta bazı otellerin kasım ayı sonuna kadar açık kalmasının sebeplerinden biri de bu. Fakat nisan ayıyla ilgili olumlu dönüşler oluyor. Aldığımız bilgilere göre nisanda geçen seneye oranla iç turizm hareketliğinde özellikle bazı acentelerde yüzde 50-60 yeni talep geldiği söyleniyor."