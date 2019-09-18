ANTGİAD'ta turizmde yeni trendler konuşuldu

ANTALYA Genç İşinsanları Derneği'nin (ANTGİAD) genişletilmiş olağan üye toplantısı, Dernek Başkanı Mustafa Cengiz, dernek üyesi iş insanları ve davetlilerin katılımıyla Hotel Su'da gerçekleştirildi. Toplantıya Türk turizminde 'her şey dahil' sistemini başlatan turizmci Dr. Cem Kınay konuşmacı olarak katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Cengiz yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verdi. ANTGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Yavaş, 1990 yılında kurulan ve genç iş insanlarını çatısı altında toplayan, tanışma-kaynaşmalarını, mesleki-ekonomik konularda bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayan derneğin endüstriyel ve teknolojik yatırımcılara öncülük ettiğini söyledi.Dr. Cem Kınay ise 'Geleceğin Yıldızı' konulu sunum yaptı. Motosikletiyle 14 Haziran'da geçirdiği trafik kazasından sonra ilk kez konuşma yaptığını belirten Dr. Kınay, "Kaza sırasında başımdaki kask hayatımı kurtardı. Kaza öncesi ve sonrasını hatırlamıyorum. Motosiklet 60 metre sürüklenmiş. Vücudumda 18 kırık var. Kaburgalarım ciğerime girmiş. Gerçekten insanın hayatında kader anı oluyor. Bunu ben kazadan sonra öğrendim" diye konuştu.Herkesin, başına bir şey gelmeden sevdiklerinin kıymetini bilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Cem Kınay, kazadan sonra yaşadığı zor süreci anlattı. Her saatin kıymetini bilerek yaşamak gerektiğine değinen Kınay, herkesin kendisine bir hedef belirleyerek, bu hedef doğrultusunda yaşamasını önerdi.

TURİZMDE YENİ TRENDLER

Turizmin sürekli geliştiğini aktaran Dr. Cem Kınay, her şey dahil paketinin, Türk turizmine çok şey kattığını söyledi. Turizmde yeni trendlerin doğduğunu kaydeden Kınay, "Doğa, doğallık, lezzet, tarih, coğrafya, tasarım, dijitalleşme turizmdeki önemli trendler. Bugün trend olan yarın olmayabiliyor. Turizmde yerelleşme çok önemli. Türkiye'de 'millileşme' diye tabir ediliyor ama doğrusu 'yerelleşme'. Dünyada yerelleşme var. Avrupalı, Antalya'ya Avrupa'yı görmek için gelmiyor, doğayı, kültürü, lezzetleri, coğrafyayı yerel olanı görmek için geliyor" dedi.Turizm sektörüne 40 yıldan fazla hizmet verdiğini dillendiren Cem Kınay, artık yeni devirlere ihtiyaç olduğunu ve turizmde dönüşümün ancak dijitalleşme ile mümkün olabileceğine de vurgu yaptı. Herkesin geleceğinin yıldızı olması gerektiğini kaydeden Cem Kınay, 50 yaş grubunun sağlık için çok para harcadığını artık insanların uzun yaşamak istediğini söyledi. Sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Cem Kınay'a, günün anısına ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz teşekkür ederek Antalya tablosu hediye etti. Yeni üyelere katılım belgeleri verilen toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.