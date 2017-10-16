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Antalya’da yerleşik yaşayan Ruslar din dersi talebinde bulundu

Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, Antalya’da yaşayan yerleşik Rusların, hak ve özgürlükleri ile burada Hristiyan doğan çocukların okullarda din dersinden muaf tutulması ailelerin verdiği bilgilerin geçerli olmasını istedi

Antalya’da yerleşik yaşayan Ruslar din dersi talebinde bulundu

Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, Antalya’da yaşayan yerleşik Rusların, hak ve özgürlükleri ile burada Hristiyan doğan çocukların okullarda din dersinden muaf tutulması ailelerin verdiği bilgilerin geçerli olmasını istedi

16 Ekim 2017 Pazartesi 17:44
Antalya’da yerleşik yaşayan Ruslar din dersi talebinde bulundu
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KAMU Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Malkoç ve Moskalkova valilik defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Şeref Malkoç, Türkiye Ombudsmanlığı olarak 2 Mart 2017 tarihinde Rusya Ombudsmanlığıyla karşılıklı mutabakat zaptı imzaladıklarını aktardı.

Bu çerçevede karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Malkoç, “ Her iki kurumun gelişmesi için ortak toplantılar yapıyoruz. Ayrıca Rusya’da bulunan Türk vatandaşlarımızın gerek müteahhitlerimizin, ihracatı veya çalışanlarımızın hakları kokusunda karşılıklı yardımlaşıyoruz. Antalya’da da çok sayıda Rus vatandaşı var. Milyonlarca Rus turizm amaçlı Türkiye’ye özellikle de Antalya’ya geliyor. Bu açıdan meslektaşımla Antalya’da bir toplantı yaptık. Bu seneki Türk vatandaşlarımızın haklarıyla ilgili sorunlar, Antalya’da yaşayan yada turist olarak bulunan Rus vatandaşlarının sıkıntıları ve çözüm yollarıyla ilgili karşılıklı toplantılar yaptık. Umut ediyorum bu çalışmalarımız daha çok Rus turistin gelmesine katkı sağlayacaktır.” dedi.

"Hak ve hürriyet konusunda titiz çalışacağız"

Toplantının verimli geçtiğini aktaran Malkoç, “Türkiye Asya, Avrupa, Akdeniz ve İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği’ne üyedir. Önemli olan iki halkın dostluğunun ve memnuniyetlerinin arttırılmasıdır. Hak ve hürriyetler konusunda titiz çalışmaların yapılmasıdır. Biz Rus meslektaşımla bu konulara katkıda bulunma niyetindeyiz. Bazı talepleri var, bizimde onlardan taleplerimiz var. Bunları karşılıklı olarak görüşeceğiz.”ifadelerine yer verdi.

Malkoç, öte yandan Avrasya Ombudsmanlar Birliği’nin kurulması içinde çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Antalya protokolüne güzel karşılamadan dolayı teşekkür eden Tatiana Moskolkava, başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bu toplantıda bazı sorunları konuşma fırsatı yakaladıklarını dile getiren Moskolkava, “Bazı konuları özel olarak ele aldık. Rus vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri çözmeye çalıştık. Ombudsman Enstitüsü 13. Yüzyılda İsviçre’de ortaya çıkmıştır. Bugün 100’ün üzerinde ülke bu enstitüye sahiptir, bu enstitü insanların hakları ve özgürlükleri üzerine çalışmaktadır. Türkiye’nin 7 yıl önce bu kuruma katılmasından çok mutluyuz. Ankara, Moskova’nın ardından üçüncü toplantımızı Antalya’da gerçekleştirdik. Bu toplantı gerçekten kurumlarımızın işleyişi ve bilgi alışverişi noktasında verimli geçti.”diye konuştu.

"Rusların hak ve özgürlük ile din dersi istekleri"

Antalya’da yaşayan Rus vatandaşlarının koordinatörü ile görüştüğünü aktaran Moskolkava, “Vali Münir Karaloğlu’nun vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilendiğini öğrendik. Bu bizi mutlu etti. Ama sizden yine talebimiz olacak. Antalya’da evli olan vatandaşlarımız temel hak ve özgürlükleri konusunda bilgilendirilmek istiyorlar. Bilgilendirme konusunda bir el broşürü hazırlayacağız, bu konuda sizden destek bekliyoruz. Böylelikle kadınlarımız haklarını öğrenmesine katkı sağlayacağız. Aynı zamanda burada evli olan kadınlarımızın eğitim konusunda talepleri var. Türkiye’de güze bir eğitim sistemi var ama Rus evliliklerden doğan çocukların bazıları Hristiyan dinine mensuplar. Okulda din eğitimi almamaları için bir belge isteniyor ve bu belgeyi çıkarmak ve ulaşmanın zor olduğundan yakındılar. Bu belgeyi almadan ebeveynlerin beyanına göre bu işlemin yapılmasını istiyoruz. Bu dersi almamak için böyle ailelerin kendi beyanlarına göre bir belge hazırlansın ve çocuklar bu dersten muaf olsun. Bu noktadan sizden bir istekleri var. “diye konuştu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Rusların, Rusya’dan sonra en çok ziyaret ettiği şehrin Antalya olduğuna dikkati çekerek, ombudsmanlar toplantısının Antalya’da düzenlenmesinin tesadüf olmadığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
şeref MalkoçTatiana MoskalkovaMünir Karaloğlu
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