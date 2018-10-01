Antalya’da Rus rekoru

ANTALYA Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasındaki 9 aylık dönem ve Eylül ayındaki turizm rakamlarını açıkladı. Eylül ayı sonu itibariyle 175 ülkeden 11 milyon 117 bin 460 turist ağırlayan kenti en çok ziyaret eden 4 milyon 134 bin 102 turist sayısıyla Ruslar olurken, Rusları 1 milyon 798 bin 884 ile Almanlar, 646 bin 605 turistle Ukrayna ve 531 bin turistle son 4 yılın ilk 9 ayındaki rakamlara göre büyük artış gösteren İngilizler takip etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 8 milyon 715 bin 360 olan turist sayısı, 2018 yılının aynı döneminde 2 milyon 402 bin 100 ile yüzde 27,56’lık bir artış gösterdi.

İNGİLİZLERDE ARTIŞ VAR

Rakamlarda Ruslar’ın yanı sıra İngiliz ve gurbetçilerde yaşanan artış da dikkat çekti. En iyi dönem olarak bilinen 2014-2015 yıllarının ilk 9 ayında 268 bin ile 290 bin arasında seyreden Ukraynalı turist sayısı, 2018 Eylül ayı sonu itibariyle 646 bin 605 rakamına, gurbetçiler ise 470 bin 114 rakamına ulaştı.

ALMAN İLGİSİ ARTTI

Antalya'nın en çok turist ağırladığı ikinci ülke Rusya’dan sonra Almanya oldu. 2016 ve 2017 yıllarında ciddi düşüş yaşanan Almanya’dan gelen turist sayısı, geçtiğimiz yıla göre yüzde 32,15 oranında artış gösterdi. Kente 9 aylık dönemde 1 milyon 798 bin 884 Alman turist geldi. Her ne kadar 2014 ve 2015 yılındaki rakamların gerisinde kalınsa da toparlanma yılı olarak adlandırılan 2017’nin aynı dönemine göre büyük bir artış sağlandı. Alman turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 437 bin 688 arttı.

UKRAYNA PAZARINDA DÜŞÜŞ

Ukrayna’dan kente gelen turist sayısında ise düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında Ukrayna’dan Antalya’ya 663 bin 61 turist gelirken, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 2,48 düşüşle 646 bin 605 turist geldi.



Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 21:05