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Antalya'ya Maldivler'den bile turist geldi

Antalya, Alanya rakamları da dahil 2017 yılında tam 184 ülkeden 10 milyon 486 bin 191 turist ağırladı

Antalya'ya Maldivler'den bile turist geldi

Antalya, Alanya rakamları da dahil 2017 yılında tam 184 ülkeden 10 milyon 486 bin 191 turist ağırladı

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:23
Antalya'ya Maldivler'den bile turist geldi
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ANTALYA'YI ziyaret eden turistlerin geldiği 184 ülke arasında, adı çok az duyulmuş ve dünya turizminin önde gelen destinasyonları da bulunuyor. 2017'de Antalya, Mauritus, Trinidad, Eritre, Kribati, Benin gibi ülkelerden az sayıda da olsa turist çekti. Antalya'ya, Hint Okyanusu'nda bin 200 adadan oluşan bir devlet olan Maldivler'den bile 6 turist geldi. Maldivler'den 2015-2016 yıllarında 8'er, 2014 yılında ise 14 kişi Antalya'ya tatil için geldi.
ADI DUYULMAYAN ÜLKELER VAR
Antalya'ya geçen yıl turist gelen ilginç ülkeler ise şöyle, Mauritus 2 bin 521 kişi, Lihtenstayn 315, Trinidad-Tobago 63 kişi, Saint Lucia 52 kişi, Eritre 45 kişi, Surinam 39 kişi, Zambia 32 kişi, Oman 31 kişi, Uganda 30, Tanzanya 25 kişi, Cape Verde 18, Angola 17, St. Christopher Nevis 16, Zaire 15, Gambia 14, Liberya 14, Togo 14, Barbados 13, Vanuatu 13, Kiribati 13, Benin 13, Malavi 11, Guetemala 10, Moritanya 10, Namibya 9, Sierra Leone 7, Fiji 7, Brunei 6, Tuvalu 6, Belize 5, Komor Federasyonu 4, Gine Bissau 4, Madagas 3, Gabon 3, Seyşeller 3, Dominika 2, Grenada 2, Cibuti 2, San Marino 2, Burkina Faso 1, St Vincent 1, Lesotho 1, Sao Tome ve Principe 1, Ekvator Ginesi 1, Swaziland 1, Burundi 1.
GURBETÇİLER VATANA DÖNDÜ
Diğer yandan yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da son 4 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 krizi sonrasında tatillerini Türkiye'de yapmaları çağrısında bulunduğu yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 14'lük artış gösterdi. Yurtdışında ikamet eden 534 bin Türk vatandaşı da tatil için Antalya'yı tercih etti.

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AntalyaMaldivler
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