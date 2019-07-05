Antalya'ya ilk 6 ayda, 8 ülkeden sadece 1'er turist geldi

ANTALYA Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre ocak-haziran arasındaki 6 aylık dönemde kente gelen turist sayısı 5 milyon 591 bin 996'ya ulaştı. Antalya, bu dönemde 193 ülkeden misafir ağırladı. 2 milyonu aşkın Rus, 1 milyona yakın Alman ziyaretçinin yanı sıra turist sayısı sadece 1 olan ülkeler de bulunuyor. Antalya'ya bu dönemde, Belize, Brunei, Cibuti, Komor, Kongo Cumhuriyeti, Makau, Marshall Adaları, Papua Yeni Gine'den 1'er turist geldi. Sadece haziran ayında 1'er turistin geldiği ülkeler ise Andora, Belize, Brunei, Cape Verde, Gine Bissau, Grenada, Guatemala, Haiti, Makau, Maldivler, Monako, Mozambik, Svaziland, Tanzanya.



BU ÜLKELERDEN İSE 10'U GEÇMEDİ

Antalya'ya, bazı ülkelerden gelen turist sayısı ise 10'u geçmedi. En az turist gelen diğer ülkeler ise şöyle: 2'şer turist gelen ülkeler Vanuatu, Svaziland, San Marino, Namibya, Monako, Laos, Guyana, Gise Bissau, Botswana, Andora. 3'er turist gelen ülkeler Seyşeller, Orta Afrika Cumhuriyeti, Grenada, Burundi. 4'er turist gelen ülkeler Moritanya, Hong Kong, Cape Verde, Antigua-Barbuda. 5'er turist gelen ülkeler St. Vincent, Nijer, Mozambik, Madagaskar. 6'şar turist gelen ülkeler Saint-Lucia, Malavi, Kamboçya. 7'şer turist gelen ülkeler Togo, Liberya, Kiribati, Fiji. 8'er turist gelen ülkeler Maldivler, Honduras, Haiti, Guatemala. 9'ar turist gelen ülkeler Tanzanya, Gine, Barbados, Bahama. Nikaragua, Paraguay, Sierra Leone, Burkina Faso, El Salvador, Eritre, Fildişi Sahili, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Gambia, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Panama Senegal gibi birçok ülkeden de 11'le 100 arasında turist ağırlandı.