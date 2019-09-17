Antalya Valiliğinden turizm güvenliği genelgesi

2019 yılında turizmde tüm zamanların rekorlarının kırılmasının beraberinde gerçekleşen kazalarının minimize edilmesi amacıyla Antalya Valiliği, turizm güvenliğini ele alan bir genelge yayınladı. 2016 yılından bu yana turizmde üst üste rekorlar kıran ve tüm zamanların en iyi sezonunu geçiren Antalya’da turizm rekorlarıyla birlikte, turizm sektöründe yaşanan kazaların minimize edilmesi ve turistlerin daha sağlıklı ve güvenli tatil yaparak ülkelerine dönebilmeleri adına Antalya Valiliği bir genelge yayınladı.



Hedef riskleri azaltmak

Turizm tesislerinde güvenliği konu alan genelgede, turizm alanında gittikçe büyüyen bir potansiyel sahip olan ve dünyada en çok tercih edilen turizm kentleri arasında yer alan Antalya’nın bu alandaki ulusal ve uluslararası pazar payını arttırmak, turizm gelirlerindeki artışı sürekli kılmak ve belirlenen hedeflere kesintisiz olarak ulaşabilmek için başta turizm tesisleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların önemli sorumlulukları olduğu hatırlatıldı. İlgili genelgede özellikle konaklama tesislerinin yüzme havuzlarında gerçekleşen kazaların turistlerin sağlığını ve yaşamını tehdit etmesinin yanı sıra ülkemiz turizmine de zarar verdiği belirtilirken, Antalya’ya gelen turistlerin güvenli ve konforlu bir şekilde konaklayabilmesi, turizm tesislerinin niteliklerinin iyileştirilmesi, turistlerin can ve mal güvenliğinin korunması için alınması gereken önlemler yer alıyor. Gerekli önlemleri almayan işletmelere, yapılacak denetimlerde tespit edilen aksaklıklarla ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılacak. Genelgede kaymakamlıklar tarafından Güvenlik Denetim Komisyonu oluşturulacağı ve denetimlerin komisyon tarafından gerçekleştireceği de belirtildi.