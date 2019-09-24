Antalya Valiliği açıkladı! Thomas Cook mağduru tatilciler ülkelerine gönderildi

ANTALYA Valiliği'nden yapılan açıklamada, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un İngiltere operasyonlarını 23 Eylül günü itibarıyla durdurma kararı almasının ardından Antalya Havalimanı'nda kriz masası oluşturulduğu belirtildi. Tatilcilerin mağdur olmaması için her türlü önlemin alındığı kaydedilen açıklamada, tur operatörü Thomas Cook aracılığıyla Antalya'ya tatile gelen 1050 yolcunun 5 uçakla, 23- 24 Eylül günlerinde ülkelerine gönderildiği, havalimanında bekleyen yolcu bulunmadığı bildirildi.