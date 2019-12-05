Antalya turizmi için dev işbirliği

TÜRKİYE'NİN turizm başkenti Antalya, bu yıl kasım ayı itibariyle 15 milyon turisti ağırladı. Turistler en fazla Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki 5 yıldızlı otelleri tercih etti. 47 otel, 15 golf sahası, 55 futbol sahası ve 52 bin yatak kapasitesi ile Türkiye'nin gözbebeği Belek'te atıksu arıtma sorununun çözümü için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) yılbaşında ihale yaptı. İhaleyi Türkiye'nin altyapı projeleri ve endüstriyel tesisler konusunda uzmanlaşmış ilk inşaat şirketlerinden Lidya Yapı A.Ş. kazandı. Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait çalışmalar bölgede devam ederken Turizm Teşvik Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla atıksu arıtma altyapı yatırımlarını devralma ve yaptırma yetkisi alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bütçesi yetersiz belediyelere finansman desteği sağlamak ve yatırımları tamamlamak için düğmeye bastı. Bakanlık, ilk çalışmalara turizmin başkenti Antalya'da Serik- Belek arıtmasıyla başlama kararı aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, bu gelişme ışığında dev bir protokole imza atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, imza aşamasına gelen işletme işbirliği protokolü ile Serik'te yapımı devam eden arıtma tesisleri yatırımının geri kalan ödeneklerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sağlanacağını söyledi. Böcek, iş birliğinin ilerleyen süreçte Alanya, Beldibi- Göynük, Kemer Atıksu arıtma tesislerini de kapsayacak şekilde genişleyeceğini kaydetti. Bu çerçevede ASAT ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Serik'te yapımı devam eden arıtma yatırımı ile ilgili hazırlanan protokol, imza aşamasına geldi. Tüm süreçleri tamamlanan protokolle, yapımı ASAT tarafından yürütülen Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi yapım işinin geri kalan ödenekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sağlanacak. Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAP) de bakanlık ve belediye arasındaki projenin üçüncü paydaşı olarak yer alıyor.



BÖCEK: CİDDİ İŞBİRLİĞİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'te bulunan turizm tesislerinin Dünyaca ün kazanmış ve sağlamış olduğu benzersiz imkanlar aracılığıyla ülkemiz adına 'marka değer' haline geldiğini vurguladı.Bölgenin, her geçen gün artan turizm çeşitliği ve ziyaretçi sayısının yanında, G20 başta olmak üzere prestijli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığına değinen Başkan Böcek, "Özellikle son dönemlerde bölgeden sağlanan istikrarlı gelirler ülkemiz ekonomisi adına, ivmeli şekilde ümit ve destek sağlamaktadır" dedi.



BAKAN ERSOY'A TEŞEKKÜR

Antalya'nın, mavi bayrak sayısı, ağırladığı yerli ve yabancı turist sayısı ile ülkemizin uluslararası vizyonu haline geldiğini belirten Başkan Böcek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ciddi bir işbirliği sağlanmıştır. İmza aşamasında olan protokole göre Serik'te yapımı devam eden arıtma tesisleri yatırımının geri kalan ödenekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ASAT Genel Müdürlüğü'ne sağlanacaktır. Yapılacak işbirliği ile şehrimizin ve ülkemizin turizm, insan sağlığı ve çevre sağlığı hizmetlerinin sürdürülebilir olması adına ciddi bir adım atılmış olacak. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve BETUYAP'ın arıtma sorunu için elele vermesi 'örnek işbirliği' olarak gösterildi.

TURİZMCİLER NE DEDİ?

ÖZTÜRK: TÜRKİYE'DE İLK OLUYOR

BETUYAP Başkanı ve Regnum Carya Oteli sahibi Fikret Öztürk, Türkiye'nin turizmdeki merkezinin Antalya, Antalya'nın merkezinin ise Belek olduğunu söyledi. Belek bölgesinde arıtma tesisleri yetersizliğin ortaya çıktığını kaydeden Öztürk, sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in önemli rol oynadığını aktardı. Yeni imzalanacak protokolle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Serik'teki çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi'ne finansal destek sağlayacağını belirten Öztürk, "Şu anda yapılan tesisle bölgenin 50 yıllık sorunu ortadan kalkıyor. Birliğimizin de katkı sunacağı böyle üçlü bir anlaşma, Türkiye'de ilk olarak bölgemizde yapılıyor" dedi.

BELEK'TE 2040'A KADAR SORUN YOK

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da Türk turizminde Belek'in ciddi bir yol haritası olduğunu, yılda 1 milyon 600 bin kişiyi ağırladığını aktardı. Buraya gelen turistlerin, diğer bölgelere gelen turist profilinin biraz daha üzerinde ve çevreye duyarlı olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, "BETUYAP, bu konuda ilk defa yeni bir protokole imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve BETUYAP arasındaki protokolle arıtma tesislerinin yenilenmesi kararı alındı. Bu çok ciddi proje ve Türkiye'ye örnek olacak. Proje tamamlandığında 2040 yılına kadar Belek'in arıtmaya yönelik hiçbir problemi olmayacak" şeklinde konuştu.

AYIK: ARITMALAR MUTLAK İHTİYAÇ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise arıtma tesislerinin turizmciler için çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Önemli olanın arıtma tesislerinin verimli çalışıyor olması olarak gösteren Ayık, şöyle dedi: "Tesisleri yapabiliyorsa yerel yönetimler, olmuyorsa Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapması çok önemli. Bizim açımızdan arıtmalar mutlak ihtiyaç. Arıtma tesislerinin turizm açısından değerli bir payı var. Kıyı bölgelerinin yanı sıra Türkiye genelinde sürdürülebilir şekilde turizm yapılabilmesinin ana konularından biri çevredir. Doğal çevrenin korunmasında çöp imha tesisleri ve arıtma tesisleri ön plana çıkıyor. Bu yapıların düzenli şekilde faaliyette olması lazım. Eksik yönlerinin mutlaka yapılması gerekiyor. Olanları da sağlıklı şekilde çalıştırılmalı."