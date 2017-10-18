Antalya turizmde personel sıkıntısını yabancılarla kapatıyor

ÖZELLİKLE kıyı bölgelerindeki turizm tesisleri son dönemde personel ihtiyacını yurtdışından çözmeye yöneldi. Rusya, Ukrayna ve Türki Cumhuriyetlerinden gelen ithal personeller özel şirketler aracılığıyla geldikleri turist tesislerinde çalışıyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Bu açığı kapatmak için, mevsimsel ve dönemsel ihtiyaçları karşılamak için de tüm insan kaynaklarını kullanmak adına yerli ve yabancı her noktadan eleman temini yapılmaya çalışılıyor dedi.

Son dönemde yaşanan sıkıntılar ve yoğun sezonun 5- 6 ayla sınırlı kalması nedeniyle personel bulmakta zorlanan turizm tesisleri insan kaynağı sorununu alternatif yöntemlerle çözmeye yöneldi. Tesisler başta Türki Cumhuriyetleri'nden olmak üzere Türkiye'ye çeşitli firmalar aracılığıyla getirilen yabancı personelle kapatmaya başladı.

5 AY GİBİ YOĞUN BİR SEZON VAR

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, son dönemde turizm sektöründe yaşanan sıkıntıların yanı sıra geçmişten gelen mevsimlik çalışma sıkıntılarının çalışan kesim üzerinde olumsuz etkisi olduğunu söyledi. Yıllardır yapılan temel mücadelelerden birinin sezon aralığını uzatmak ve turizmi 12 aya yaymak olduğunu aktaran Osman Ayık, Ama mevsimsellik kırılamadığı gibi tam tersine son birkaç yıl içerisinde yaşamış olduğumuz olumsuzluklar da aslında sezonun daralmasına sebep oldu. Şu an itibariyle bakıldığında 5 ay gibi yoğun bir sezon var. Bunun dışında kalan 7 aylık dönem ister istemez kapasitelerin çok düştüğü, çok azaldığı bir döneme denk geliyor. Bu da sektörde çalışan kalifiye elemanları sektör içinde tutmanın zorluğuyla işletmeleri karşı karşıya getiriyor ki bu bizim belki de önümüzdeki dönemde yaşayacağımız en önemli handikaplardan bir tanesi. İster istemez bu açığı kapatmak için, mevsimsel ve dönemsel ihtiyaçları karşılamak için de tüm insan kaynaklarını kullanmak adına yerli ve yabancı her noktadan eleman temini yapılmaya çalışılıyor dedi.

ÇOK CİDDİ BİR İNSAN POTANSİYELİMİZ VAR

Turizm tesislerinin personel ihtiyacını geçici olarak başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden karşıladığını kaydeden Osman Ayık, Lisan avantajlarını kullanarak bu ülkelerden bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için bir çözüm değildir. Halbuki bizim elimizde çok ciddi bir insan potansiyelimiz var. Genç insanlarımız da, genç arkadaşlarımız da oldukça becerikli, onların içerisinde de ciddi anlamda lisan konuşan çocuklarımız var. Bunları bir şekilde bu sektörün içerisine çekecek, en azından okul tatilleri döneminde veya okul tatillerinde yapılacak bir takım düzenlemelerle, bölgelere göre yapılacak bir takım düzenlemelerle özellikle ülkenin işe ihtiyacı olan birçok bölgesi var, bu bölgelerde genç arkadaşlarımızı bir yöntemle sektöre kazandırabilirsek, aslında bu açığı da bu şekilde gidermiş oluruz. Ülke ekonomisine de çok ciddi katkı sağlamış oluruz. Bu genç insanların çalışmasıyla birlikte de aile bütçelerine de önemli katkıları olacak diye konuştu.

SAATLİK ÇALIŞMA ÖNEMLİ BİR ÇÖZÜM YOLUDUR

Mevcut eğitim sisteminin insanları yaklaşık 25 yıl üretim ve iş hayatından kopardığına işaret eden Ayık, şöyle dedi

Bu yol ve yöntemlerle birlikte aslında bu insanları bir yandan eğitim alırken, bir yandan da iş hayatına kazandırabiliriz. Part time çalışma burada çok önemli bir şey. Saatlik çalışma burada çok önemli bir çözüm yoludur. Bunların hepsiyle ilgili yasal düzenlemeleri bir şekilde hayata geçirebilirsek aslında elimizde potansiyel hazır. Bunları kalıcı bir şekilde sektörde çalışabilecek ordular yaratabiliriz.

KIRGIZİSTAN'DAN ELEMAN GETİREREK KAPATIYORUZ

Kırgızistan'dan Türkiye'ye personel getiren özel bir insan kaynakları firmasının sahibi Kamila İlhan, önümüzdeki yıl Kırgız personellere çok daha fazla talep olduğunu söyledi. Kamila İlhan, Türkiye'de turizm artık 5 aya düşmesinden dolayı Türk çalışanlar bu işi pek kabul etmiyor. Bundan dolayı turizmde eleman eksikliği oluşuyor ve biz de bu eksikliği Kırgızistan'dan eleman getirerek kapatıyoruz. Bizim elemanlarımızın artısı Rusça ve İngilizce bilmesi. Bunun yanında orada Türkçe eğitimler vererek buraya getiriyoruz. Personeller departmanlara göre de eğitim alıyor. Hangi departmanda çalışıyorsa ona göre eğitimini Kırgızistan'da alıyor. Turizmde en çok sıkıntı çekilen departmanlardan bir tanesi housekeeping departmanı. Biz de bu nedenle Kırgızistan'da 3 aylık eğitim vererek housekeeping elemanlarını hazır vaziyette Türkiye'ye getiriyoruz ve geldikleri zaman hiç sıkıntı çekmeden işe başlıyorlar dedi.

