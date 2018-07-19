Antalya turist rekorunu egale etti

ANTALYA turizmi, 2016'da Rusya ve Avrupa pazarı, 2017'de de Avrupa pazarında yaşanan düşüşler nedeniyle çok kötü iki yıl geçirdi. Oda fiyatlarının da düşmesine neden olan iki kötü yılın ardından 2018'e hem Rusya hem Avrupa hem de diğer pazarlarda yükselişle başlayan kent, yılın yarısı geçildiğinde, tarihinin en iyi yılı olan 2014'ü geride bırakarak, yeni rekorlara imza atıyor. 14 Haziran itibarıyla 4 yıl önceki rakamları geçen Antalya, bir rekor daha kırdı. Kent, 6 milyon turist barajını da 18 Temmuz'da geçti. Bu tarihe kadar Antalya'ya gelen turist sayısı, 6 milyon 58 bin 854 oldu. Bu dönemde, en çok turist ağırlanan 2014'ün rakamları da 285 bin arttı. Aynı dönemde geçen yıla göre turist sayısı 1 milyon 547 bin 654 artarken, oransal artış ise yüzde 34 oldu.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 22:45