antalya rusya pazarının geri dönüşüyle nefes aldı

TÜRKİYE'NİN 'turizm başkenti' olarak bilinen Antalya, geçen yıl tarihinin en kötü dönemini yaşadı. En önemli iki pazarından biri olan Rusya'nın uyguladığı 'charter uçuş' yasağı nedeniyle 2016'nın Ekim ayına kadar az sayıda turistin geldiği kent, ekonomik ve siyasi nedenlerle terör olayları sebebiyle Avrupa pazarında ciddi oranda düşüş yaşadı. Turizm sektörünün 'en kötü yıl' ilan ettiği 2016 yılının Eylül ayında Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesinin ardından toparlanma sürecine giren sektör, bu yıl 2016'nın yaralarını sarmayı başardı. Fiyatlar ve turist sayısı, her ne kadar 2014-2015 yıllarının gerisinde kalsa da geçen yıl düşünüldüğünde 2017'de ulaşılan sayı, sektöre moral oldu.

İKİ HAVALİMANI TOPLAMI, 10 MİLYON 272 BİN

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 5 Kasım itibarıyla Antalya Havalimanı aracılığıyla kente 9 milyon 522 bin turist geldi. Aynı dönemde Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla 750 bin turist geldi. Antalya, kentteki iki havalimanının 10 milyon 272 bin turist sayısına ulaşmasıyla ekim sonu itibarıyla 10 milyon hedefini aşmayı başardı.

RUSLAR, 4 MİLYONU AŞTI

Antalya'nın, iki havalimanı aracılığıyla 5 Kasım'a kadar ağırladığı toplam 10 milyon 272 bin turistin 4 milyonun üstündeki kısmını Ruslar oluşturdu. Antalya Havalimanı verilerine göre, ekim ayının sonu itibarıyla geçen yıl 444 bin Rus turistin geldiği kente, bu yıl aynı dönemde yüzde 724 artışla 3 milyon 663 bin Rus geldi. Gazipaşa Havalimanı'na gelen Rus turist sayısı ise 500 bine yaklaştı. Antalya, iki havalimanı toplam rakamında, 4 milyon Rus turist sayısını aştı.

VALİ KARALOĞLU DA KAZANDI

Kentin yabancı turist sayısında 10 milyonu aşması, turizm sektörüyle bu sektöre bağlı onlarca kesime kazanç kapısı olurken, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da sektörde bazı isimlerle girdiği iddiayı kazanmasını sağladı. Vali Karaloğlu, 2016 yılının son aylarında sektör temsilcilerinin '9-9.5 milyon' tahminlerine karşı '10 milyonu aşarız' tahmininde bulunarak, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ve ICF Airport Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Döngel gibi isimlerle iddiaya girmişti.