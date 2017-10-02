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Antalya Rus turist sayısında bütün zamanların rekorunu kırdı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile yaptığı görüşmede son rakamları açıkladı

Antalya Rus turist sayısında bütün zamanların rekorunu kırdı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile yaptığı görüşmede son rakamları açıkladı

02 Ekim 2017 Pazartesi 12:06
Antalya Rus turist sayısında bütün zamanların rekorunu kırdı
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VALİ Karaloğlu, “Antalya, Rusya vatandaşlarının dünyada en çok ziyaret ettikleri ildir. Bu sene bir rekor kırdık. Daha önce 2014 yılında 3 milyon 3 yüz yedi bin Rus turist yılın tamamında Antalya’yı ziyaret etmişti. 30 Eylül 2017 itibariyle Antalya’yı ziyaret eden Rus turist sayısı 3 milyon 376 bin oldu. Bu da bütün zamanların rekorudur" dedi.

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti. Valilik özel defterini imzalayan Yerhov, daha sonra açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Yerhov, göreve gelmesinden sonra ilk ziyaretini eskiden de tanıdığı Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na gerçekleştirdiğini kaydetti. Antalya’nın kendisi için önemli bir ziyaret noktası olduğunu dile getiren Yerhov, Antalya’nın turizmin ve domatesin başkenti olduğunu dile getirdi.


"Üreticimize zarar vermek istemiyoruz"

Türkiye’nin Rusya’ya domates ihracatının önü açılacak mı? Sorusuna Büyükelçi Yerhov, “Kısıtlamaların kaldırılması noktasında iki ülkenin hükümetleri ve liderleri yoğun bir faaliyetlerde bulunuyorlar. Domates yasağın konulmasıyla, Rusya içinde domates üretimi sağlamlaştırıldı. Bu yasağın kaldırılmasıyla biz kendi üreticilerimize zarar vermemeyi istiyoruz. Öte yandan, Rusya’da domateslerin yetiştirilmesi sezonu Türkiye’dekilerden daha kısadır. Antalya’da tarım icra komitesi toplantısı yapıldı. Bu toplantılar sırasında bir takım tedbirler değerlendirildi. Bu tedbirlerde gelecekte mevcut sorunları çözmeye engel değil. Rus ve Türk tarım bakanlığının hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmelerinde okundu. Yakın zamanda hükümetler arası komisyonun toplantısı olacak. Bu toplantı kapsamında yada ilerleye tarihlerde kararlar okunacaktır. Ama inşallah gelecekte sorunlar çözülecektir" dedi.

"Rus turistte tüm zamanların rekoru"

Vali Karaloğlu ise Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşadığını vurguladı.

İki ülke arasındaki siyasi, ticari, ekonomik ilişkilerin üst düzey devam ettiğini işaret eden Vali Karaloğlu, “Antalya, Rusya vatandaşlarının dünyada en çok ziyaret ettikleri ildir. Bu sene bir rekor kırdık. Daha önce 2014 yılında 3 milyon 3 yüz yedi bin Rus turist yılın tamamında Antalya’yı ziyaret etmişti. 30 Eylül 2017 itibariyle Antalya’yı ziyaret eden Rus turist sayısı 3 milyon 376 bin oldu. Buda bütün zamanların rekorudur. Ekim, kasım ayında da seyahatler devam edecek ve rakam daha da büyüyecektir.”dedi.

"Antalya’da yaşıyorlar"

Rusların Antalya’yı sadece seyahat için tercih etmediğini kaydeden Vali Karaloğlu,“Çok sayıda Rus Antalya’da gayrimenkul satın alarak Antalya’da sürekli yaşayan çok sayıda Rus vatandaşı var. Biz bu durumdan mutluyuz. Sizin döneminizde bu ilişkilerin gelişerek devam etmesini diliyorum.”ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, ziyarette, Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza da hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 02.10.2017 12:16
Anahtar Kelimeler:
Rus TuristAntalya
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