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Antalya rekor kırdı

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 26 Nisan tarihi itibariyle 1 milyon barajını aştı. İki ana pazar Rusya ve Almanya'dan sevindirici rakamların geldiği kentte, 27 Nisan tarihi itibariyle geçen yıla göre yüzde 41 artış gerçekleşti

Antalya rekor kırdı

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 26 Nisan tarihi itibariyle 1 milyon barajını aştı. İki ana pazar Rusya ve Almanya'dan sevindirici rakamların geldiği kentte, 27 Nisan tarihi itibariyle geçen yıla göre yüzde 41 artış gerçekleşti

29 Nisan 2018 Pazar 23:00
Antalya rekor kırdı
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı 5 milyonu aşarken, bunun 1 milyondan fazlası Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak-26 Nisan tarihleri arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla Antalya Havalimanı'na iniş yapan turist sayısı 1 milyon 9 bin 962 oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 746 bin olarak kayıtlara geçmişti. 
ANTALYA 2015 RAKAMLARINI YAKALADI
26 Nisan tarihine kadarki süreçte gelen turist sayısı Antalya'nın en çok turist ağırladığı yıllardan 2015'i de yakaladı. 2015'in aynı döneminde 1 milyon 98 bin turist gelmişti. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 27 Nisan tarihi itibariyle açıklanan rakamlara göre 1 Ocak'tan itibaren gelen turist sayısı 1 milyon 52 bin 40 oldu. Sadece nisan ayına bakıldığında ise geçen seneye göre yüzde 37'lik artış gerçekleşti. Bu ayın ilk haftasında ise yüzde 88'e kadar yükselen rekor artışlar gözlendi. 1-27 Nisan tarihleri arasında geçen yıl 408 bin olan turist sayısı 561 bine yükseldi.
ANA PAZARLARDA YÜZDE 50 ARTIŞ YAŞANDI
Hem Türkiye'nin hem de Antalya'nın en önemli iki ana pazarı olan Almanya ve Rusya'da yüzde 50'nin üzerinde artış seyrediyor. Milliyetlere göre dağılımda en son mart ayı sonu itibariyle açıklanan verilere göre Almanya'dan yüzde 76, Rusya'dan ise yüzde 51 düzeyinde artış gerçekleşti. En çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk beşte olan İran'dan yüzde 15, İngiltere'den yüzde 61, İsrail'den de yüzde 54 artış yaşandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Turizm BaşkentiAntalyaRekor
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