Antalya'nın lüks oteli adeta çürümeye terk edildi

TELMAN İsmailov taafından 1.4 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve geçtiğimiz yılın ağustos ayında rezervasyon alımını durduran Mardan Palace adeta kaderine terk edilmiş durumda.Şu anda otelde sadece 30 kişilik güvenlik ekibinin görev yaptığı belirtilirken, oteldeki peyzajın neredeyse tamamnının kuruduğu ifade ediliyor. Otele ait araziyi çevreleyen bronz, pirinç işlemeli demir parmaklıkların büyük bölümü ise çalınmış. Yaşanan hırsızlık olayları üzerine, demir parmaklıkların tamamı sökülüp depoya kaldırılmış durumda. Otelin tapusu Halkbank’a devredilirken, işletmesi Olimpus İnşaat’a aitti.



İSKELE ÇÖKMEK ÜZERE



Otel önündeki ünlü plajın durumu ise içler acısı. Mısır’dan getirilen yakmaz, yapışmaz özellikteki 9 bin ton altın rengi kumun neredeyse tamamı yok olmuş. Otelin simgesi olan akrep şeklindeki ana iskele ve iskelenin kanat bölümü üzerinde tasarlanan, VIP kabanalar çökmek üzere. Otelin en şaşalı bölümü olan ana girişteki ışıklı havuz boşaltılmış, merdiven ve havuz çevresinde kullanılan mermerlerin büyük bölümü bakımsızlık nedeniyle sararmış. Ana girişi kaplayan çimenlerin büyük bölümü de sulanmadığı için kurumuş. Otele ait araçların üzeri de uzun süredir kullanılmadığı için toz-toprakla kaplanmış.



SU-ELEKTRİK KESİK



Otelin sadece güvenliğinden sorumlu olduklarını söyleyen personel, Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi: “Uzun süredir buradayız. Otelin satışına kadar da burada kalacağız. 15 gün önceye kadar elektrik ve su da kesikti. Buraya geldiğimizde ağaçların büyük bölümü kurumuştu. Hatta hayvanat bahçesi içindeki bazı hayvanlar da ölmüştü.”



Mardan Palace’ın 25 milyon Euro’ya mal olan, 151 yabancı gazetecinin izlediği açılışına dünyaca ünlü isimler katılmıştı. Antalya’ya gelen ünlüler arasında Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Seal, Monica Belluci, Tom Jones, Paris Hilton ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de yer almıştı.



TÜRK TURİZMİNE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ



Mardan Palace’ın tapu devrinin Halkbank’asına yapıldığını ancak işletmenin kendilerine ait olmadığını söyleyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, şöyle konuştu: “İşletmesi bize ait olmayan bir yapı. Ancak biz de Türk turizmine kazandırılmasını istiyoruz. Bu sezon kaçtı ancak yeni ve doğru bir yapılanma ile kışa doğru tekrar işletilecek hale getirilmeli. Belki farklı bir firmanın işletmesini alması da gündeme gelebilir. Mardan Palace’ın Türk turizmi açısından önemi çok büyük.”