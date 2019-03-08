Antalya'nın Alman pazarındaki hedefi 3 milyon

DÜNYA'NIN en önemli turizm organizasyonları arasında yer alan 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’nda, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 181 ülkeden 10 bin katılımcı yer alıyor. Fuara katılan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, ITB Berlin Fuarı’nın bu yıl Türkiye turizmi açısından çok başarılı geçtiğini belirtti.

2019 yılı ile birlikte Türkiye’ye gelecek olan ve gelen turist sayısında ciddi bir artış olduğunu dile getiren Atmaca, "Bu fuardaki ilgi rakamlarımıza yansıyacak ve çok iyi bir sezon geçireceğiz. Almanya’daki beklediğimiz artış bu sene gerçekleşecek" diye konuştu.

İki aylık erken rezervasyonlarda yüzde 50’nin üzerinde artış olduğunu kaydeden Ülkay Atmaca, "2019’un tamamında ülkemiz genelinde yüzde 10 ile 12 arasında bir artış bekliyoruz. Antalya için de bu rakamları bekliyoruz ama özellikle Alman pazarının farklı büyüyeceğini öngörüyoruz. Almanya’dan ciddi bir talep var. Ülkemize gelen Alman sayısında da bile ciddi artış var. Bu erken rezervasyon oranı yıl boyunca artarak devam edecek. Mart ayından sonra online rezervasyonda ciddi artış olmasını bekliyoruz. Geçen yılki gelen Alman turist sayısına göre yüzde 20 artış bekliyoruz. Uzun yıllardır olmadığı kadar stantlarımıza ilgi var. Ciddi artışlar olacak Almanya’dan" dedi.

"Doğru ürünü doğru fiyata satma"

Fuardaki stantların amacına uygun olarak dizayn edildiğini ve başarılı olduğunu ifade eden Atmaca, "Rahat bir hareket edebilme ortamı var, bu çok önemli. Sektörün bütün paydaşları turizmi 12 aya yaymak için çalışıyor. Tarih ve doğa, gastronomi bizde her şey var. Geçen yıl İspanya ve Yunanistan’a ilgi vardı bu yıl onlarda bir düşüş var. Bize herkes gelsin. Var olan bir yatak kapasitemiz var. Eğer rakiplerimizle mücadele etmek istiyorsak yatak kapasitemizi arttırmalıyız. Biz her sene Antalya’ya 15 milyon zengin turist getiremeyiz. Ama elimizdeki yatağı doğru rakam ve doğru misafir portföyüne sunmalıyız. Doğru ürünü doğru fiyata satmalıyız" ifadelerine yer verdi.

"Hedefe ulaşabiliriz"

Türkiye’nin turizmde ortaya koyduğu hedefleri yakalayabilecek potansiyeli olduğunun altını çizen Atmaca, "Spesifik bir durum olmazsa ulaşılamaz rakamlar değil. Hem Antalya hem Türkiye olarak hedefimize ulaşabiliriz" dedi.